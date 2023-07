"Беше зловещо": Кой е човекът, открил "Титаник"

П очти веднага след потъването на "Титаник" през април 1912 г. били направени първите опити да бъдат извадени останките и телата на онези, които потънали с кораба.

Но ограничената технология за гмуркане от онова време не позволила това да се случи в следващите седем десетилетия.

През 1985 г. останките били открити по време на съвместното проучване бивш офицер от ВМС и от океанографите Робърт Балард и Жан-Луи Мишел.

