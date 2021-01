Задава се анимационна поредица "Игра на тронове"

Х итовият фентъзи франчайз "Игра на тронове" може да бъде разширен с анимационна поредица от стрийминг услугата HBO Max, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на публикация на Hollywood Reporter.

The hit "Game of Thrones" fantasy franchise may be expanded to animation in a new series for streaming service HBO Max, The Hollywood Reporter said on Wednesday. https://t.co/n1N9zQHlx5