Коя ще е новата Саманта в продължението на "Сексът и градът"

С ъвсем наскоро новината, че Kари Брадшоу, Миранда и Шарлът от "Сексът и градът" се завръщат с нов сериал по HBO Max, зарадва безброй почитатели на "Сексът и градът".

Той ще се казва "Просто така" (And Just Like That), а снимките ще започнат през пролетта.

"Сексът и градът" се завръща с продължение! Ето кога

Защо обаче в актьорския състав липсва Ким Катрал, която изигра ролята на Саманта?

Източник: iStock Photos/Getty Images

Актрисата е споделяла доста пъти, че "Сексът и градът" е бил прекрасен етап от кариерата ѝ, но са се случвали и неща, с които не е била съгласна, но нещо повече - заради напрежението и многото работа, тя не е успяла да стане майка. Отношенията между Ким и Сара Джесика Паркър също са влошени. Но така или иначе мястото остава вакантно, а с това започнаха да се спрягат и доста имена за ролята на Саманта, пишат от канала "Cool News" във Vbox7.

Сред най-спряганите имена за новата Саманта е това на актрисата Дженифър Кулидж, която всички помним с ролята ѝ на майката на Стифлър в "Американски пай". Тя е и единствената актриса, която е коментирала слуховете по неин адрес във връзка с "Просто така". "Аз съм огромен фен на "Сексът и градът". Това е един от онези сериали, които просто можеш да ги гледаш отново и отново и никога няма да ти омръзнат. Фен съм и на Ким Катрал и не виждам кой би могъл да я замени в тази роля", коментира Кулидж.

Сред другите спрягани имена беше това на Кейтлин Дженър. Смята се, че транссексуалната реалити звезда би била перфектно допълнение на звездния каст. Освен това по информация на британски таблоиди, цитиращи източници от HBO, Кейтлин е перфектна за ролята, защото е и много, много разпознаваема.

Източник: iStock Photos/Getty Images

Най-обезкуражаващото изявление обаче идва от Сара Джесика Паркър.

"Не търсим човек за четвърта роля. Имаме Ню Йорк, той ще е четвъртата роля", заяви тя, но и допълни, че в продължението на сериала ще има и много нови герои.

