"Сексът и градът" се завръща с продължение! Ето кога

К ари Брадшоу, Миранда и Шарлът от "Сексът и градът" се завръщат с нов сериал по HBO Max. Той ще се казва "Просто така" (And Just Like That). Снимките ще започнат през пролетта, съобщава Reuters.

Героините сега ще са с 20 години по-възрастни. Новият сериал ще бъде с 10 епизода по половин час.

"Израснах с тези героини и нямам търпение да видя как се е развил животът им с характерната им честност, язвителност, хумор, на фона на любимия град", сподели директорката за оригинално съдържание на HBO Max Сара Обри, обявявайки новия сериал.

Защо Ким Катрал, която играеше Саманта Джоунс, не участва в новата продукция, не се уточнява.

