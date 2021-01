"Хари Потър" се завръща с нов сериал?

П оредицата, базирана на "Хари Потър", може да се появи на стрийминг платформата HBO Max. Дискусиите, свързани с нейното създаване oбаче, са все още на ранен етап, съобщава Variety, позовавайки се на информирани източници.

Отдавна се разпространяват слухове за създаването на сериала,

но сега, плановете започват да се реализират.

Текат дискусии с няколко автори, като проектът е в много ранен етап.

Все още не е известен какъв период от живота на Хари Потър ще бъде показан на малкия екран.

