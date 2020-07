Звездата от "Игра на тронове" Софи Търнър роди дъщеря

М узикантът Джо Джонас и актрисата Софи Търнър станаха родители на малко момиченце на име Вила. Вижте повече във видеото.

Звездата от "Игра на тронове" е родила в Лос Анджелис. През февруари бе разкрито, че английската актриса е бременна, въпреки че пазеше бременността в тайна.

"Софи внимателно избира какво да облече на публично място, за да скрие наедрялото си коремче", коментира тогава неин познат.

Софи се омъжи тайно за своя избраник Джо Джонас през май миналата година. Сватбата се състоя в Лас Вегас, след музикалните награди "Билборд".

През месец юни същата година те организираха втора сватба във Франция за семействата и приятели си.

#JoeJonas and #SophieTurner become parents. The couple welcomed a baby girl into their lives. @joejonas pic.twitter.com/e09rkPvvgM