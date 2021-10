Зад кулисите: Принц Уилям и Кейт Мидълтън по-влюбени от всякога

В неделя принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън участваха в първата церемония по връчването на наградите "Earthshot".

В сряда обаче в официалните профили на кралската двойка в социалните мрежи се появиха три нови снимки от церемонията.

Черно-белите кадри излъчват много интимност и показват очарователната връзка между двамата.

Кадрите са направени зад кулисите на събитието и потвърждават голямата любов между Уилям и Кейт.

На една от снимките Кейт е поставила ръката си върху кръста на Уилям, а на друга виждаме как двамата се усмихват.

Behind the scenes at the first ever @EarthshotPrize Awards



📸 @ChrisJack_Getty for The Royal Foundation pic.twitter.com/9ReGuKcgVH