"Липсваш на татко", послания за Даяна от децата на Уилям и Кейт

Н а 14 март във Великобритания отбелязаха Деня на майката. Принц Уилям и Кейт Мидълтън споделиха очарователните послания, които принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи написаха за покойната си баба принцеса Даяна, предаде harpersbazaar.

В официалния им профил в Инстаграм те показаха три ръчно изработени картички за Деня на майката. Към публикацията пише:

"Тази година Денят на майката отново ще бъде различен. Много от нас ще бъдат отделени от близките си, но с нетърпение очакваме това време в не толкова далечното бъдеще, когато ще можем отново да прегърнем майките си. Но за онези, които изпитват загуба, днешният ден може да е особено предизвикателство.

Всяка година в Деня на майката Джордж, Шарлот и Луи правят картички, спомняйки си за тяхната баба Даяна, заради Уилям".

Принц Джордж е нарисувал пейзаж, а посланието, което е написал, е следното:

"Скъпа бабо Даяна, Честит ден на майката! Обичам те много и винаги мисля за теб. С много любов, от Джордж".

Към картичката на Шарлот пише следното:

"Скъпа бабо Даяна, Мисля си за теб в Деня на майката. Много те обичам. Липсваш на татко. С много любов, Шарлот".

