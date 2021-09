Момичето със златната рокля: Кейт Мидълтън прикова погледите на премиерата на Джеймс Бонд

П ринц Уилям и съпругата му Катрин откраднаха вниманието на бляскавата световна премиера на последния филм от поредицата за Джеймс Бонд „Смъртта може да почака“, която се състоя в Лондон.

Херцозите на Кеймбридж минаха по червения килим в

рядък съвместен ангажимент с престолонаследника принц Чарлз и съпругата му Камила

и се срещнаха със звездата на 007 Даниел Крейг и други членове на екипа, включително Реми Малек и Леа Сейду.

Кейт определено прикова погледите на събитието със златна рокля на дизайнерката Джени Пакъм и засенчи всички звезди, които присъстваха на дългоочакваната премиера.

"Не съм като Джеймс Бонд. Не съм особено смел, не съм и хладнокръвен"

Кралската четворка се срещна със сценаристите на филма и певицата Били Айлиш и брат ѝ музикантът Финес О'Конъл, които написаха песента за новия Джеймс Бонд. Дългоочакваният „Смъртта може да почака“ е 25-ият филм за Джеймс Бонд и петият и последен с участието на Даниел Крейг като агент 007. Премирата на филма закъсня с повече от година заради пандемията от COVID-19.

The Duchess of Cambridge chats to James Bond star Daniel Craig at the No Time To Die world premiere. pic.twitter.com/iC4akkorMe