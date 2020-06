Трогателни снимки на принц Уилям: рожденик и горд баща

К ралица Елизабет II сподели трогателна снимка на внука си принц Уилям на рождения му ден, предаде БГНЕС.

Херцогът на Кеймбридж навършва 38 години днес, а кралицата отбеляза повода в Инстаграм със снимка, на която двамата празнуват 90-ия й рожден ден през 2016 година.

Тя пише: "Желая на херцога на Кеймбридж много щастлив рожден ден" в публикация в акаунта на кралското семейство в Инстаграм.

Публикацията следва друга на принц Уилям и съпругата му Кейт, които споделиха снимки на херцога с трите му деца, за да отпразнуват неговия 38-и рожден ден и Деня на бащата.

Принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи са заснети да играят с баща си в двора на имението си в Норфолк, където те прекарват изолацията. Снимките са направени от майка им Кейт, херцогинята на Кеймбридж.

Имаше споделена снимка и на Кейт, като малка, заедно с нейния баща:

Happy Father’s Day!



On the left, The Duke of Cambridge with Prince of Wales at Sandringham in December 2019, and on the right, Michael Middleton with his daughter Catherine



Photo on the left taken by The Duchess of Cambridge pic.twitter.com/VN461CZzmi — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 21, 2020

Бащата на принц Уилям, принц Чарлз, също сподели снимка с него и Уилям, за да отбележи рождения ден на най-големия си син.

Wishing a very happy birthday to The Duke of Cambridge today! 🎊



📷 This new picture of The Prince of Wales and his son was taken by The Duchess of Cambridge last December. pic.twitter.com/Bjhz4bAp8v — Clarence House (@ClarenceHouse) June 21, 2020

В друга публикация, с която отбелязва Деня на бащата, принц Чарлз сподели снимка с участието на херцога на Кеймбридж и брат му принц Хари, както и черно-бяла снимка на собствените му родители, кралицата и принц Филип, държащи него и сестра му принцеса Ан на ръце, когато са били малки.

Whether you are a Father, a Dad, a Daddy or a Pa, wishing you a Happy Father’s Day! pic.twitter.com/9Q2AJ7eK3D — Clarence House (@ClarenceHouse) June 21, 2020