Принц Уилям с първи коментар след интервюто на Меган и Хари

П ринц Уилям заяви, че британските кралски особи не са расисти, след като Меган, съпругата на по-малкия му брат Хари, каза, че един неназован член на семейството е попитал колко тъмна може да е кожата на сина им Арчи, предаде агенция Ройтерс.

Уилям се изказа по време на посещение в училище в Лондон. Той заяви, че не е разговарял с по-малкия си брат, тъй като интервюто е излъчено преди три дни.

'We're not racist', says Prince William after Meghan and Harry interview https://t.co/QhgjY2Wslc pic.twitter.com/WHScKartYj