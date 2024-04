Забравете за малките зелени човечета: Извънземните са лилави

Н ай-добрият шанс да открием живот на друга планета не е да търсим бледосиня точка, нито пък зелени горски светове, твърди нова научна статия.

Вместо това трябва да търсим лилави планети, защото това е нюансът, в който животът може да се прояви най-дълго време.

(Във видеото може да научите повече за: НАСА откри извънземен живот)

Ако трябва да си представим планета, на която има живот, повечето хора вероятно ще си представят свят като нашия, с океани, гори и пасища. Въпреки че животът е съществувал на Земята през по-голямата част от времето, откакто тя се е формирала, джунглите и саваните са нови. През около три четвърти от историята на Земята животът е съществувал под формата на едноклетъчни организми. Ако биологията съществува на планетите в нашия участък от галактиката, вероятността да е в тази форма е голяма.

С редки изключения хлорофилът в растенията придава на листата им познатия зелен цвят. Много фитопланктони имат подобен оттенък. В среда с ниско съдържание на кислород обаче доминиращите форми на живот могат да бъдат лилави бактерии и според д-р Лигия Фонсека Коелю от Университета Корнел това е най-вероятната среда на извънземна планета.

