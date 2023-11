Учени от целия свят си задават този въпрос: На какъв език говорят извънземните

И звънземните форми на живот вероятно са развили свои собствени уникални начини на общуване. Учени си задават въпроса: Как човечеството би могло да общува с тях, ако някога осъществи контакт?

Експертът Елън Стофан, прогнозира пред BBC, че е възможно НАСА да открие извънземен живот през следващите 10 години. Днес изследователите смятат, че може би са близо до откриването на доказателства, че извънземен живот може и да съществува на далечни планети. Въпреки че все още няма категорични доказателства, някои учени смятат, че трябва да се подготвим за това.

И така, какво ще стане, ако открием живот на друга планета? Ако съществата, които открием се окажат интелигентни, как бихме могли да общуваме с нашите космически съседи? Учени от цял свят си задават тези въпроси.

Хората имат дълга история на преодоляване на езиковите бариери. Изследователите, които дешифрират древна писменост и езици, използват общи човешки навици като отправна точка. Например начинът, по който бихме могли да обозначим нещо важно в писмен вид, помогна на учените да открият Розетския камък - указ от 196 г. пр.н.е. Откритието е спомогнало за разчитането на древноегипетските йероглифи. Езикът на тялото също е важен инструмент - например, когато испанските конкистадори са пристигнали в Америка, те са използвали знаци с ръце и жестове, за да общуват с местното население.

Хората са вид, който е еволюирал, за да общува помежду си. Извънземните същества може да мислят и да се държат по съвсем различен начин от нас. Тяхната социална структура - ако имат такава - може да е напълно неразбираема, пише BBC.

Как бихме могли да предположим какво искат да ни кажат извънземните?

Ако слушате Земята от космоса, ще чуете около 7 100 човешки езика. Но нашата планета е населена не само с хора. Могат ли начините, по които животните общуват помежду си, да се доближават до извънземната комуникация?

Еволюционните предизвикателства са наистина универсални и еволюционните сили, които формират живота на Земята, ще доведат до много подобни характеристики в извънземния живот, смята Арик Кершенбаум, еколог от Университета в Кеймбридж, Великобритания. Ако той е прав, това би означавало, че животът - и езикът - в целия космос може да имат общи черти.

Животът се развива в продължение на много хилядолетия, като запазва благоприятните промени и губи неблагоприятните - известно още като естествен подбор. При еволюционната конвергенция несвързани организми развиват сходни характеристики в отговор на предизвикателства на околната среда.

Да вземем например придвижването - законите на физиката и биомеханиката ограничават броя на различните начини, по които животните могат да се придвижват. Ето защо крилата на птиците работят така, както се движат крилата и на прилепите. Учени посочват, че последният им общ предшественик е бил малко същество, наподобявало гущер. То живяло преди повече от 300 милиона години.

Защо подобни ограничения да са различни във Вселената?

Комуникацията е подчинена на законите на физиката, пише изданието. От жестовете на маймуните и звуците на делфините до цветните шарки по кожата на сепията - всяко едно от тези неща, би могло да бъде в основата на езика на чужда планета, твърди Кершенбаум.

"Ние сме единственият вид, който има език в смисъл на отворена система, която може да се използва за изразяване", казва Иън Робъртс, професор по лингвистика от университета в Кеймбридж.

Теоретичният лингвист, Ноам Чомски дефинира езика като система за комуникация, която е безкрайно адаптивна, създадена да обслужва човешките интереси и да решава човешки проблеми. По думите му, езиковата система е достатъчно гъвкава, за да се изразяват голям брой понятия с нея.

"Възможно е на Марс или на естествените спътници на Юпитер да има някакъв вид бактериален живот - но това ще са много прости организми", казва Иън Робъртс.

Трябва да установим, какъв е критерият за интелигентност, казва професорът.

Отговорът на този въпрос се крие в технологията - технологична цивилизация, сравнима с нашата, със способност да напусне планетата си, смята ученият.

"Няма ли да си седят на своята планета и да се чудят кой друг обитава Вселената? Да кажем, че даден вид е достатъчно интелигентен, за да иска да построи космически кораб или радиотелескоп. Той ще трябва да знае много за физиката и математиката. Ще трябва да разработва научни теории и да си сътрудничи с околните. Факт е, че други животни не са развили технологии", констатира Робъртс. Без езика технологичната цивилизация би била немислима, казва той.

Колко непознат може да е чуждият език?

Робъртс е съосновател на Института по екзоезик в Кеймбридж (CIEL), чиято цел е да обмисли как бихме могли да общуваме с интелигентни екзосъщества и колко различен би могъл да бъде чуждият език и интелект от нашия. "Личното ми мнение е, че в основата си езикът би трябвало да е доста подобен на нашия", казва Робъртс.

Дори човешкият език включва много повече от реч - общуваме чрез писане, движения на тялото, барабани, свирки и др.

"Това, което е наистина забележително за човешкия език, е, че под каквато и форма да се предава, той има в основата си едни и същи свойства. Интересно е да си зададем въпроса: как би могла да изглеждат извънземната граматика", посочва той.

Ако успеем да разкодираме езика на екзосъществата, ще установим, че той е много подобен на човешкия, обяснява експертът. Дори и да получим сигнал от космоса, спорно е дали изобщо ще го разпознаем като съобщение, казва Робъртс.

"Известно време хората смятаха, че в сигнала ще има определени закономерности, които ще покажат, че той не е естествен. Но някои небесни тела наистина излъчват много сигнали, като например квазарите", обяснява ученият.

Робъртс е член на Консултативния съвет на Messaging Extraterrestrial Intelligence (Meti) - организация, основана през 2015 г. с цел изпращане на съобщения от Земята към Космоса с надеждата да получим отговор. Посланията на организацията са предназначени да демонстрират интелигентността на човечеството. Те съдържат информация за неща, които извънземни същества с подобно ниво на интелигентност биха разбрали. Например периодичната таблица на химическите градивни елементи на Вселената - нещо, което учените на друга планета вероятно биха знаели. Други съобщения съдържат математически данни, които описват форми, срещани в природата, като стойността на Пи и химическата формула на водата. Идеята е да се предаде "много основна научна информация, кодирана по определен начин, който би дал яснота на всички извънземни, които успеят да я разкодират, че имаме научни познания", казва Робъртс.