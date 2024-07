Забравеният свещеник, който предсказва черните дупки през 1783 г.

П очти 200 години преди учените да приемат съществуването на черни дупки във Вселената, британският духовник Джон Мишел публикува някои изненадващо прозорливи идеи за тези странни космически обекти. Защо работата му не е по-известна?

Съществуването на черни дупки е зашеметяваща мисъл, особено взимайки предвид, че в Космоса може да има милиарди от тях. В продължение на десетилетия през XX век видни физици отказват да повярват, че те могат да съществуват, пренебрегвайки математическите прогнози. Сред съмняващите се е бил дори Алберт Айнщайн, чиято собствена обща теория на относителността прави черните дупки възможни.

Обаче е имало един човек, който е проявил забележителна прозорливост по отношение на черните дупки - и то много преди Айнщайн да се роди. Използвайки само законите на Нютон, един малко известен британски духовник на име Джон Мишел е предвидил тези астрономически странни обекти по някои важни и изненадващи начини още през XVIII век.

Кой е бил Мишел, какво е предсказал и защо идеите му са били забравени?

Мишел е роден през 1724 г. в село Ийкринг, Англия, син на Гилбърт Мишел, енорийски свещеник, и съпругата му Обидиънс Джерард. Образован вкъщи заедно с по-малките си брат и сестра, Джон отрано се слави с бързия си ум и прозорливостта си.

