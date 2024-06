Планета 9: Приключи ли търсенето на този неуловим свят?

Д ълбоко във външната част на Слънчевата система - толкова далеч от познатите планети, че Слънцето едва би се различило от близка звезда - в сенките може би се крие огромен леден свят, който чака да бъде открит от човечеството.

И денят, в който най-накрая ще открием тази неуловима планета, може би ще настъпи скоро благодарение на най-модерния телескоп, който ще започне да сканира небето през следващата година.

Слънчевата система има осем официално признати планети: Меркурий, Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Но през последните години астрономите предложиха, че в далечните краища на нашето космическо съседство може да се крие девети свят, въображаемо наречен "Планета 9".

И не, не става дума за Плутон, който през 2006 г. беше понижен от статут на пълноценна планета до "планета джудже". Вместо това учените смятат, че Планета 9 е газов или леден гигант, който се намира на милиарди километри по-далеч от останалите планети. Ако тя съществува, това може да преобърне представата ни за произхода и еволюцията на Слънчевата система.

Астрономите са предвидили колко голям би могъл да бъде този хипотетичен свят, на какво разстояние би могъл да се намира и дори къде би трябвало да се намира в орбитата си около Слънцето. И все пак откриването на Планета 9, наричана понякога Планета Х, се изплъзва на учените вече почти десетилетие.

Но търсенето на потенциалната девета планета на Слънчевата система може би скоро ще приключи. С откриването на новаторската обсерватория "Вера К. Рубин" през 2025 г. може би ще открием Планета 9 през следващите няколко години или ще отхвърлим тази идея завинаги, твърдят експерти пред Live Science.

"Наистина е трудно да се обясни Слънчевата система без Планета 9. Но няма как да бъдем 100% сигурни, че тя съществува, докато не я видим", казва Майк Браун, астроном от Калтех, който заедно със свой колега предлага хипотезата за Планета 9, пред Live Science.

Хипотезата за Планета 9

Идеята за девета планета в Слънчевата система се заражда след откриването на Уран през 1781 г. и Нептун през 1846 г., повече от 3000 години след като вавилонците за първи път са забелязали другите планети. Тези открития доказват, че Слънчевата система е много по-голяма, отколкото човечеството някога е смятало, и повдигат въпроса за възможността да бъдат открити и други светове.

Оттогава обаче, с изключение на вече "отстранения" Плутон, не са открити пълноценни планети отвъд Нептун или пояса на Кайпер - масивен пръстен от астероиди, комети и планети джуджета, които обикалят около Слънцето отвъд Нептун. И тъй като астрономите картографираха все по-голяма част от външната Слънчева система, изглеждаше все по-малко вероятно да пропускат нещо толкова голямо като планета.

Едно откритие от 2004 г. обаче промени това. Учените откриха, че Седна - потенциална планета джудже, разположена отвъд пояса на Кайпер - има странна орбита около Слънцето. Необичайната й траектория подсказваше, че друга голяма маса във външната слънчева система гравитационно привлича минисвета. Но без повече информация тази хипотеза беше трудно доказуема.

След това, в изследване от 2014 г., астрономите обявиха, че са открили по-малък обект в пояса на Кайпер, наречен 2012 VP113, с ексцентрична орбита, подобна на тази на Седна. Откритията също така подсказаха, че очакват да бъдат открити още ексцентрични транснептунови обекти (ТНО).

