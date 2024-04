За осми път: Бионсе оглави класацията на "Билборд" за албуми

Б ионсе оглави класацията на "Билборд" за албуми с продукцията си с кънтри звучене Cowboy Carter, съобщи сайтът на изданието.

Певицата застана на върха още с дебюта на продукцията си в чарта. От албума Cowboy Carter, който излезе на пазара на 29 март, са продадени 407 000 еквивалентни единици за отчетния период.

Beyoncé has debuted at No. 1 on the Billboard 200 with “Cowboy Carter,” marking the biggest sales for an album so far in 2024. https://t.co/B6018WB5nC — Variety (@Variety) April 7, 2024

За осми път Бионсе успява да се изкачи на върха на класацията на "Билборд". Тя беше на първото място в подреждането и с продукциите си Renaissance (2022), Lemonade (2016), Beyonce (2013), 4 (2011), I Am... Sasha Fierce (2008), B'Day (2006) и с Dangerously In Love (2003).

Втората позиция в класация е за рапърите Фючър и Метро Бумин We Don't Trust You, който преди седмица оглавяваше чарта на "Билборд". От него са продадени 131 000 еквивалентни единици за отчетния преиод. We Don't Trust You беше пуснат на 8 март като първия от проект с два албума, а продължението му - We Still Don't Trust You, се очаква на 12 април. В продукцията участват топ изпълнители като Кендрик Ламар, Плейбой Карти, Рик Скот, Травис Скот и Уикенд.

Трети е Морган Уолън с продукцията One Thing at a Time, който се изкачва с една позиция. От албума са продадени 69 000 еквиваленти единици за отчетния период.

Beyoncé becomes the first female artist in history to debut at #1 on the Billboard 200 with each of her first eight solo studio albums. pic.twitter.com/zLsrkqfCP2 — Pop Tingz (@ThePopTingz) April 7, 2024

Ариана Гранде с Eternal Sunshine слиза до четвъртото място от предната си трета позиция в чарта на "Билборд". От албума, който е на пазара от 8 март, са продадени 58 000 еквивалентни единици за отчетния период.

Челната петица се допълва от Джей-Хоуп от кей поп групата Би Ти Ес и самостоятелният му албум Hope On the Street. Той дебютира в подреждането с продадени 50 000 еквиваленти единици. Бандата в момента е в творческа почивка, докато певците отбиват задължителната си военна служба.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase