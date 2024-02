Бионсе оглави британската класация за сингли

А мериканската суперзвезда Бионсе си осигури челна позиция в британската класация за сингли за първи път от 14 години с новия си кънтри хит Texas Hold 'Em, който дебютира директно на върха на класацията, съобщи Ройтерс.

Beyoncé has first UK No 1 single in 14 years with Texas Hold ‘Em https://t.co/dL2r1JPLkp