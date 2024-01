За 1,38 млн. долара: Продадоха екземпляр от първия брой на комикса "Невероятният Спайдър-мен"

Е кземпляр от първия брой на комикса "Невероятният Спайдър-мен" от март 1963 г. е продаден за рекордните за поредицата 1,38 милиона щатски долара на търг, съобщи ЮПИ.

В броя Спайдър-мен за първи път се среща с Фантастичната четворка. Това е едното от двете копия с удостоверение за почти идеално състояние от Сертифициращата гарантираща компания.

Rare copy of The Amazing Spider-Man No 1 sells for more than £1m https://t.co/AGjJfgUiR5