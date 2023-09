Шапката на Майкъл Джексън от танца „лунна походка“ ще бъде продадена на търг

Т очно преди да изпълни за първи път прочутия си танц „лунна походка“, Майкъл Джексън хвърля шапката си встрани от сцената. Четири десетилетия по-късно тя е предложена на търг в Париж.

Продажбата в хотел „Drouot“ в Париж ще се състои на 26 септември. Очаква се за черната федора да бъдат платени между 60 000 и 100 000 евро (64 000 и 107 000 долара), предава АФП.

Въпреки че тя е звездата сред около 200 предмета от рок сувенири, организаторът Артур Перо от галерия "Артпегес" признава, че напоследък оценките на предметите на Джаксън са паднали поради "продажбата на фалшификати и обвиненията срещу него".

Джексън отдавна е обвиняван в насилие над деца, което неговите наследници все още оспорват и което певецът отричаше до смъртта си през 2009 г. на 50-годишна възраст.

Кралят на попа сваля шапката, докато изпълнява хита си "Били Джийн" по време на телевизионен концерт на „Motown“ през 1983 г., на върха на славата си. Няколко минути по-късно Джексън демонстрира това, което ще се превърне в негова запазена марка - лунната походка - на пръв поглед без усилие се плъзга назад, докато изглежда, че върви напред.

Мъж на име Адам Кели вдигна шапката на Джексън, "мислейки, че служителите на певеца ще дойдат да я вземат, но това не се случва", казва Перо. Той я пази няколко години, но оттогава тя е минала през няколко частни колекционери по пътя си към Париж.

