Картината "Езерото с нимфите" на Моне бе продадена за 74 млн. долара

К артината на френския импресионист Клод Моне "Езерото с нимфите" (1917-1919) беше продадена за 74 млн. щатски долара на аукцион в Ню Йорк, организиран от "Кристис", съобщи АФП.

Общата сума от продажбите на аукциона, проведен в четвъртък, е 640 млн. долара.

