Празничният камион на Кока-Кола завършва турнето си със специални събития три дни в София

18 декември 2025, 10:00
Празничният камион на Кока-Кола завършва турнето си със специални събития три дни в София
К оледният камион на Кока-Кола приключва своето мащабно празнично турне из България със специален тридневен финал в София. След като обиколи 16 града и зарадва хиляди хора с празнични емоции и коледни чудеса, емблематичният камион ще донесе много настроение, игри и изненади на 21, 22 и 23 декември в столицата.

Тази година турнето беше насочено към хората, които влагат най-много грижа и любов, за да направят празниците специални за всички около тях. Емблематичният червен камион на Кока-Кола събра хиляди семейства и приятели, които станаха част от вълшебната атмосфера - от срещите с Дядо Коледа и зимни селфита пред камиона, до празнични активности, награди и топли мигове, споделени заедно. Финалът в София ще бъде най-яркият момент от обиколката, със запомнящи се забавления, подаръци и специални гости.

Последната част от турнето на Коледния камион започва на 21 декември, когато ще посрещне посетителите на паркинга на Fantastico на бул. „Г. М. Димитров“ 77. Празничното настроение ще продължи на 22 декември, когато турнето ще се премести пред Billa на бул. „Царица Йоана“ 72. Там ще бъде и специалният гост Теди Шишкова, която ще донесе още повече настроение и светлина. Последният ден от турнето е 23 декември, когато Коледният камион ще бъде в XOPark Sofia на бул. „Ботевградско шосе“ 515–525.

И в трите дни, между 14:00 и 20:00 часа, посетителите могат да се насладят на среща с Дядо Коледа, множество активности и игри, подаръци и изненади, музика, настроение и незабравими празнични моменти.

Финалът в София е покана към всички жители и гости на града да се потопят в най-празничното време на годината в цели три дни, изпълнени с топлина, емоции и онова специално усещане, което прави Коледа истинска.

Това е и акцентът на кампанията тази година, която включва и новата версия на легендарната коледна песен от рекламата на Кока-Кола от 1999 г. „Празниците идват“ – мелодия, която вече 26 години пази духа на празниците и събира поколения около усещането за топлина, уют и споделеност. В изпълнение на Орлин Павлов, с обновен текст и свежо звучене, песента свързва онези споделени мигове, които помним, с начина, по който празнуваме днес.

Песента може да чуете тук.

Освен да носи радост и светлина на хората, тази година турнето отново има и социален фокус. В партньорство с „Операция Плюшено мече“, Кока-Кола подкрепя събирането на средства за младите таланти на България – младежи, които мечтаят да се развиват и да следват своя път.

По време на събитията от коледната обиколка Кока-Кола си партнира и с „Екопак“, за да осигури събирането на опаковки и да насърчи разделното събиране и рециклиране на отпадъци в празничните дни.

Повече информация за Компанията Кока-Кола:

Брандът Кока-Кола присъства в България от 1965 г. насам, утвърждавайки се като една от най-значимите и обичани напитки в страната. Днес Системата на Кока-Кола в България обединява пет компании. Кока-Кола България отговаря за маркетинговите стратегии на настоящото продуктово портфолио, както и за разработването на нови и иновативни продукти.

В страната оперира и един от петте водещи бутилиращи партньори на Кока-Кола в световен мащаб – Кока-Кола ХБК, заедно с двата си бизнес и ИТ центъра за споделени услуги. Кока-Кола Юропасифик Партнърс Сървисис България са представени чрез своя интегриран център за споделени услуги.

Дейността на Системата в България е дълбоко свързана с местната икономика – с производство, осъществявано в съвременни заводи край Костинброд и в Банкя.

Повече информация: www.coca-colacompany.com и www.coca-cola.bg.

