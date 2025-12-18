От любимка на Путин до „най-мразената жена в страната“: скандалът, който взриви Русия

Л юбимата попзвезда на Владимир Путин се превърна в „най-мразената жена в Русия“, след като съдебно дело остави млада майка без дом и с близо 1 млн. паунда загуби, пише английското издание The Telegraph.

70-годишната Лариса Долина – изпълнителка, удостоена с отличия от Кремъл, и открит поддръжник на войната в Украйна – миналата година беше измамена със 175 милиона рубли (1,6 млн. паунда) от измамници, представящи се за руски служители по сигурността.

Долина продала московския си апартамент на 34-годишната Полина Лурие, като превела получените средства на измамниците. В опит да си върне загубите, Долина поискала от съдия апартаментът да ѝ бъде върнат, въпреки че сделката вече била приключена и г-жа Лурие била платила пълната сума.

Съдията се съгласил, оставяйки г-жа Лурие без апартамента и без 112-те милиона рубли (1 млн. паунда), които е платила. Московски съд постановил, че г-жа Лурие трябва да си възстанови парите от измамниците, които са измамили Долина.

Случаят се превърна в cause célèbre в Русия, подхранван от възприятието, че близостта до Кремъл може да се превърне в правни привилегии за проправителствени фигури. Руският политик Дмитрий Свищев го определи като „национална катастрофа“, а говорителката на Кремъл Мария Захарова предупреди, че „враговете“ на Русия използват скандала като част от „хибридна война“, за да „провокират сблъсък между хората“.

Embed from Getty Images

В страна, в която дори косвеното несъгласие с правителствената линия може да води до наказания, възприеманата битка „Давид срещу Голиат“ се превърна в рядък фокус на антисистемни и антиелитни настроения.

Известна с екстравагантните си, бляскави тоалети, Долина се появи със сълзи в очите в необичайно мрачно, изцяло черно облекло по руската държавна телевизия миналата седмица, където поднесе публично извинение.

Реакцията срещу нея е толкова силна, че дори Burger King фактически е наложил санкции срещу Долина, отказвайки доставки до нейния апартамент, докато средствата не бъдат върнати изцяло на г-жа Лурие.

Попзвездата станала жертва на измамата, когато престъпници, представящи се за агенти на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) и финансовия надзорен орган „Росфинмониторинг“, я убедили, че престъпници се опитват да ѝ отнемат имуществото.

Убедена, че заплахата е реална, тя продала апартамента си в престижния московски район Хамовники за 112 милиона рубли (1 млн. паунда), като допълнила сумата със спестявания и заеми от приятели, за да предаде общо 175 милиона рубли (1,6 млн. паунда) в брой на измамниците.

Едва по-късно тя осъзнала, че е била измамена, след което отказала да предаде ключовете на г-жа Лурие. По-късно Долина заявила, че измамниците са действали от Украйна. По същото време профилът ѝ в Instagram бил хакнат и в него било публикувано проукраинско съдържание.

През март 2025 г. руски съд уважи жалбата на Долина за анулиране на сделката, постановявайки, че г-жа Лурие трябва да търси обезщетение от измамниците. Последваща жалба в края на ноември потвърди решението. Във вторник Върховният съд на Русия призна собствеността на г-жа Лурие върху апартамента, но позволи на Долина да продължи да живее там, докато по-долна съдебна инстанция разгледа насрещен иск за принудително изваждане от имота.

Проучване на Lenta.ru сред близо 32 000 респонденти показа, че 95% от руснаците „осъждат“ Долина заради случая, докато социалните мрежи бяха залети от мемета, изобразяващи я като злодей от попкултурата.

Певицата Слава, известна и като Анастасия Сланевская, също проправителствена фигура, заплаши със съдебни действия, твърдейки, че не може да продаде собствения си апартамент, след като купувачи се отказали от сделката, страхувайки се, че подобен сценарий може да се повтори. Актьорът Никита Джигурда също се включи, обвинявайки Долина, че „ограбва невинни хора“, и призова съдебното решение да бъде отменено.

Сайтът The Bell я нарече „най-мразената жена в Русия“. По време на сълзливото си телевизионно участие Долина отново се извини и обеща да изплати на г-жа Лурие сумата на вноски, но беше разкритикувана онлайн за това, което някои нарекоха „крокодилски сълзи“.

Дългогодишен съюзник на Путин, Долина е изнасяла концерти за руски ветерани в окупираните украински региони и фигурира в списък на лица, считани за врагове на украинската държава. Тя изпя националния химн редом до Путин по време на тържествата по повод анексирането на Крим през 2015 г. и получи ордена „Дружба“ от президента през 2019 г.

В топло поздравително послание за рождения ѝ ден, публикувано на сайта на Кремъл през септември, Путин похвали нейния „щедър, уникален талант“ и „ярък артистичен темперамент“.

ЕС, Канада, Монако и Швейцария наложиха санкции на Долина за подкрепата ѝ за войната на Русия срещу Украйна чрез участия в държавни събития.

Сагата дори даде име на нов термин – „ефектът Долина“ – с който се описва разклащането на вторичния пазар на недвижими имоти в Русия, причинено от срив в доверието между купувачи и продавачи.