Страх и предупреждение за радиация: Мъж пускал фалшив BG-ALERT в продължение на 3 месеца

Арестуваният е излъчвал в радиочестотния спектър на честота 430,7 мегахерца

18 декември 2025, 09:47
Страх и предупреждение за радиация: Мъж пускал фалшив BG-ALERT в продължение на 3 месеца
Източник: iStock/Getty Images

П ри операция на "Икономическа полиция“ и Комисията за регулиране на съобщенията е задържан 49-годишен мъж, който в продължение на 3 месеца е излъчвал в ефира заблуждаващо съобщение, имитиращо оповестяване от Националната система за ранно предупреждение, съобщиха от пресслужбата на Областната дирекция на МВР във Варна.

Арестуваният е излъчвал в радиочестотния спектър на честота 430,7 мегахерца. Съобщенията му са били за опасност от радиоактивно замърсяване. Многократно е разпространявал и ислямски религиозен призив към молитва. При акцията на полицията са открити пет радиостанции, два мобилни телефона, лаптоп, флашки и други материали.

От полицията уточниха, че задържаният е от Варна. До момента не е бил криминално проявен. Мъжът нееднократно е отправял заплахи за живота и здравето на друг мъж и семейството му.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на Районната прокуратура във Варна.

Източник: БТА, Мила Едрева    
