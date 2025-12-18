Свят

Съдебни документи: Дъщерята на Лиса Мари Пресли дарила яйцеклетки на Джон Траволта за сина му

Съдебни документи разкриват твърдения, че Райли Киоу е дарила яйцеклетки на Джон Траволта и покойната му съпруга Кели Престън – информация, излязла наяве в рамките на ожесточен съдебен спор около наследството на семейство Пресли

18 декември 2025, 11:15
Съдебни документи: Дъщерята на Лиса Мари Пресли дарила яйцеклетки на Джон Траволта за сина му
Източник: Getty Images

С поред съдебни документи, с които PEOPLE се е запознал, Райли Киоу – дъщеря на Дани Киоу и Лиса Мари Пресли – е дарила свои яйцеклетки на Джон Траволта и покойната му съпруга Кели Престън, които по-късно са ги използвали, за да посрещнат на бял свят сина си Бенджамин.

В изменена жалба, подадена във вторник, 16 декември, от бившите бизнес партньори на Присила Пресли – Бриджит Крузе и Кевин Фиалко – срещу сина ѝ Навароне Гарсия, се твърди, че 36-годишната актриса от сериала „Дейзи Джоунс и Шестте“ е предоставила яйцеклетките си на 71-годишната звезда от „Брилянтин“, за да могат той и съпругата му да имат дете. В документа се посочва, че синът им Бенджамин в момента е на 15 години.

В жалбата се казва още, че непосредствено след смъртта на Лиса Мари Пресли през януари 2023 г., на 54-годишна възраст, „цялото семейство Пресли е поискало контрол над наследството и изплащане на обезщетения, използвайки ищците Крузе и Фиалко като преговарящи и медиатори“.

„Майкъл Локууд – бившият съпруг на Лиса Мари и баща на Харпър и Финли Локууд – се е обърнал към ищцата Крузе, като ѝ е заявил, че съпругата на Джон Траволта, Кели Престън, не е могла да има собствени деца, а Траволта и Пресли по-рано са използвали яйцеклетките на Лиса Мари, за да се опитат да постигнат бременност“, се казва още в жалбата. В документа се отбелязва, че Локууд е твърдял, че той и децата му са „в тежко финансово положение“, докато Крузе и Фиалко са се опитвали да „управляват постоянния хаос“.

В съдебните документи не се уточнява дали използването на яйцеклетките на покойната певица е довело до раждането на дете за Траволта и Пресли. Според подаденото заявление, Локууд твърди, че през 2010 г. – година след трагичната смърт на сина на Траволта, Джет – актьорът отново се е свързал със семейството. В документа се посочва, че Локууд „твърди, че Траволта е имал нужда от помощ, за да спаси кариерата си на фона на обвинения за сексуално посегателство срещу други мъже, които са застрашавали позицията му на водещ актьор“.

Според жалбата „Локууд твърди, че Траволта е заявил, че вече не желае да използва яйцеклетките на Лиса Мари, защото не иска „яйца с хероин“ върху тях, и че е била организирана сделка, при която Райли Киоу е предоставила свои яйцеклетки на Траволта, за да може Кели Престън да роди сина им Бен Траволта“.

В съдебния документ се твърди още, че в замяна на даряването на яйцеклетките си, на Райли Киоу е бил предоставен „стар Jaguar“, както и сума между 10 000 и 20 000 долара. В жалбата се посочва също, че Локууд е настоявал Крузе и Фиалко „да използват тази информация, за да договорят споразумение за него и дъщерите му“.

Според документите обаче, когато Навароне Гарсия е научил за тези твърдения, той „избухнал в истерия и настоявал ищците да държат сина на Райли и Траволта далеч от медиите, тъй като Присила му била обещала, че той ще бъде единственият мъж музикант в семейството и следователно ще бъде „кралят““. Крузе и Фиалко твърдят, че Гарсия е поискал „споразумение за един милион долара“.

„След като загубиха ход след ход по това дело и неуспешно се опитаха да дисквалифицират адвоката на Присила Пресли – Марти Сингър – като неин представител по случая, Бриджит Крузе, Кевин Фиалко и техните съучастници показаха, че няма прекалено ниска летва и няма етична граница, която да не са готови да преминат, в опит да причинят допълнителна болка на Присила Пресли и нейното семейство“, заявиха адвокатите на Присила – Марти Сингър и Уейн Харман – в ново изявление пред TMZ по повод последното съдебно заявление на Крузе и Фиалко.

Сингър и Харман допълват: „В напълно неправомерен опит да окажат натиск върху Пресли да оттегли законните си и основани на истината твърдения, Крузе и нейните съучастници заведоха дела и срещу сина, братовчеда и асистента на Пресли. Тези последни скандални твърдения нямат абсолютно нищо общо с предмета на настоящото дело. Поведението на Крузе, Фиалко и новите им адвокати – които вече са четвъртите по ред – е срамно и със сигурност ще бъде разгледано от съда.“

Първоначалната жалба обвинява Присила Пресли в измама чрез подбуждане, нарушение на договор, неправомерно присвояване, незаконно използване на име и образ, както и умишлена намеса в договорни отношения и потенциална икономическа изгода.

През септември Райли Киоу и Присила Пресли публично се противопоставиха на новите обвинения, отправени от бившите бизнес партньори в делото срещу нея. „Наясно сме с последните обвинения от Бриджит Крузе. Тези твърдения са не само неверни, но и дълбоко нараняващи. Нашето семейство е и винаги е било обединено от любов и уважение един към друг“, заявиха дъщерята и бабата пред PEOPLE.

Те добавиха: „Нашият общ приоритет остава почитането на паметта на Лиса Мари и защитата на наследството на Елвис с достойнство. Няма да позволим на външни гласове да ни разделят или да отслабят силата на връзката ни като семейство.“

Райли Киоу Джон Траволта Даряване на яйцеклетки Съдебен иск Кели Престън Бенджамин Траволта Семейство Пресли Лиса Мари Пресли Присила Пресли Скандални обвинения
Последвайте ни

По темата

"Морал, единство, чест" на консултации при президента Румен Радев

"Алианса за права и свободи" от "Дондуков" 2: Нов кабинет в сегашното НС е почти невъзможен

"Победените от мен ме носеха на ръце" - пътят на Боян Радев от рудника до олимпийския връх

"Или пари днес, или кръв утре" - ключова среща на ЕС за финансиране на Украйна със замразени руски активи

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ford сложи ДВГ на електрическия F-150 Lightning

Ford сложи ДВГ на електрическия F-150 Lightning

carmarket.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 16 часа
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 12 часа
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 15 часа
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 15 часа

Виц на деня

Купих си смарт часовник. Сега знам точно колко време закъснявам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Питър Грийн

Мистериозната смърт на Питър Грийн - близките търсят отговори

Любопитно Преди 8 минути

Идеята, че актьорът може да е сложил край на живота си през 2025 г. е немислима за дългогодишния му мениджър Грег Едуардс

<p>Екзотични морски животни спрени на &quot;Капитан Андреево&quot;</p>

Живи корали с природозащитен статут хванати на "Капитан Андреево"

България Преди 10 минути

Морските неподвижни животни са разкрити в товарното помещение на автобус

"Величие" поиска оставките на омбудсмана и заместника му

"Величие" поиска оставките на омбудсмана и заместника му

България Преди 35 минути

Тя изложи два случая, които, според „Величие“, показват пълна институционална абдикация

Тежка катастрофа край Разград, шофьор е с опасност за живота

Тежка катастрофа край Разград, шофьор е с опасност за живота

България Преди 44 минути

Транспортиран е в разградската болница с фрактури на двата крака, тазобедрена кост, ребра и лумбални прешлени, с опасност за живота

Умора в края на годината – кои зодии имат нужда от почивка сега

Умора в края на годината – кои зодии имат нужда от почивка сега

Любопитно Преди 47 минути

Астролози предупреждават, че краят на 2025 г. може да се превърне в период на сериозно емоционално изтощение за няколко зодии

<p>Калас: ЕС ще се споразумее за руските активи в полза на Украйна</p>

Кая Калас: ЕС ще се споразумее за руските активи в полза на Украйна

Свят Преди 50 минути

Тя каза, че това няма да е първия път, в който се намира решение при много сложна ситуация

NOVA изпраща годината със специална празнична програма

NOVA изпраща годината със специална празнична програма

Любопитно Преди 55 минути

Забавления, положителна енергия и музика поставят финала на изминаващата 2025-а

Пощенска банка и туристическа агенция „Бохемия“ поставят клиента в центъра на нов тип първокласно преживяване

Пощенска банка и туристическа агенция „Бохемия“ поставят клиента в центъра на нов тип първокласно преживяване

Любопитно Преди 1 час

То е част от програмата Beyond Banking и предлага ексклузивни оферти, бързо финансиране и широко портфолио от желани дестинации

Google Gemini става още по-умен, бърз и евтин

Google Gemini става още по-умен, бърз и евтин

Технологии Преди 1 час

Новата версия 3 Flash на алгоритъма предлага подобрения във всички аспекти на работата си и допълнително ще "притесни" способностите на ChatGPT, който сякаш започва да изостава.

Ето какво трябва да сложите първо в багажа

Ето какво трябва да сложите първо в багажа

Застраховане Преди 1 час

Когато имате застраховка, знаете, че има на кого да разчитате

Тръмп одобри най-голямата оръжейна сделка на САЩ с Тайван

Тръмп одобри най-голямата оръжейна сделка на САЩ с Тайван

Свят Преди 1 час

Относителното размразяване в отношенията между Вашингтон и Пекин не е повлияло на подкрепата на САЩ за сигурността на самоуправляващия се остров

Божидар Андреев е дал положителна допинг проба

Божидар Андреев е дал положителна допинг проба

България Преди 1 час

<p>Citroen се връща към най-доброто със C5 Aircross (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Citroen се връща към най-доброто със C5 Aircross (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

Флагманът на марката залага на изключително атрактивен дизайн, нова платформа, осигуряваща най-щедрото пространство на втория ред седалки, а интериорът и комфортът са на топ ниво

Принц Хари игра поло в Аспен преди ваканцията си с Меган Маркъл

Принц Хари игра поло в Аспен преди ваканцията си с Меган Маркъл

Любопитно Преди 1 час

Принц Хари беше забелязан да играе поло и да кара ски в Аспен преди празничните си планове с Меган Маркъл, на фона на информации за предстояща новогодишна ваканция и напрежение около отношенията на херцогинята с баща ѝ

Празничният камион на Кока-Кола завършва турнето си със специални събития три дни в София

Празничният камион на Кока-Кола завършва турнето си със специални събития три дни в София

Любопитно Преди 1 час

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Свят Преди 1 час

Начинът на смъртта е определен като убийство

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Владо Пенев влиза в “Мамник”

Edna.bg

Боян Радев си тръгна, но примерът му остана – живот отвъд медалите и славата...

Edna.bg

Гледайте НА ЖИВО: Жребий за 1/4-финалите на Sesame Купа на България

Gong.bg

Ужас: застреляха бивш национал на Еквадор

Gong.bg

МЕЧ на консултации при президента

Nova.bg

Окончателно: Родителите на деца до 12 години - с гъвкаво работно време целогодишно

Nova.bg