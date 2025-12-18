Съдебни документи: Дъщерята на Лиса Мари Пресли дарила яйцеклетки на Джон Траволта за сина му

С поред съдебни документи, с които PEOPLE се е запознал, Райли Киоу – дъщеря на Дани Киоу и Лиса Мари Пресли – е дарила свои яйцеклетки на Джон Траволта и покойната му съпруга Кели Престън, които по-късно са ги използвали, за да посрещнат на бял свят сина си Бенджамин.

В изменена жалба, подадена във вторник, 16 декември, от бившите бизнес партньори на Присила Пресли – Бриджит Крузе и Кевин Фиалко – срещу сина ѝ Навароне Гарсия, се твърди, че 36-годишната актриса от сериала „Дейзи Джоунс и Шестте“ е предоставила яйцеклетките си на 71-годишната звезда от „Брилянтин“, за да могат той и съпругата му да имат дете. В документа се посочва, че синът им Бенджамин в момента е на 15 години.

В жалбата се казва още, че непосредствено след смъртта на Лиса Мари Пресли през януари 2023 г., на 54-годишна възраст, „цялото семейство Пресли е поискало контрол над наследството и изплащане на обезщетения, използвайки ищците Крузе и Фиалко като преговарящи и медиатори“.

„Майкъл Локууд – бившият съпруг на Лиса Мари и баща на Харпър и Финли Локууд – се е обърнал към ищцата Крузе, като ѝ е заявил, че съпругата на Джон Траволта, Кели Престън, не е могла да има собствени деца, а Траволта и Пресли по-рано са използвали яйцеклетките на Лиса Мари, за да се опитат да постигнат бременност“, се казва още в жалбата. В документа се отбелязва, че Локууд е твърдял, че той и децата му са „в тежко финансово положение“, докато Крузе и Фиалко са се опитвали да „управляват постоянния хаос“.

В съдебните документи не се уточнява дали използването на яйцеклетките на покойната певица е довело до раждането на дете за Траволта и Пресли. Според подаденото заявление, Локууд твърди, че през 2010 г. – година след трагичната смърт на сина на Траволта, Джет – актьорът отново се е свързал със семейството. В документа се посочва, че Локууд „твърди, че Траволта е имал нужда от помощ, за да спаси кариерата си на фона на обвинения за сексуално посегателство срещу други мъже, които са застрашавали позицията му на водещ актьор“.

Според жалбата „Локууд твърди, че Траволта е заявил, че вече не желае да използва яйцеклетките на Лиса Мари, защото не иска „яйца с хероин“ върху тях, и че е била организирана сделка, при която Райли Киоу е предоставила свои яйцеклетки на Траволта, за да може Кели Престън да роди сина им Бен Траволта“.

В съдебния документ се твърди още, че в замяна на даряването на яйцеклетките си, на Райли Киоу е бил предоставен „стар Jaguar“, както и сума между 10 000 и 20 000 долара. В жалбата се посочва също, че Локууд е настоявал Крузе и Фиалко „да използват тази информация, за да договорят споразумение за него и дъщерите му“.

Според документите обаче, когато Навароне Гарсия е научил за тези твърдения, той „избухнал в истерия и настоявал ищците да държат сина на Райли и Траволта далеч от медиите, тъй като Присила му била обещала, че той ще бъде единственият мъж музикант в семейството и следователно ще бъде „кралят““. Крузе и Фиалко твърдят, че Гарсия е поискал „споразумение за един милион долара“.

„След като загубиха ход след ход по това дело и неуспешно се опитаха да дисквалифицират адвоката на Присила Пресли – Марти Сингър – като неин представител по случая, Бриджит Крузе, Кевин Фиалко и техните съучастници показаха, че няма прекалено ниска летва и няма етична граница, която да не са готови да преминат, в опит да причинят допълнителна болка на Присила Пресли и нейното семейство“, заявиха адвокатите на Присила – Марти Сингър и Уейн Харман – в ново изявление пред TMZ по повод последното съдебно заявление на Крузе и Фиалко.

Сингър и Харман допълват: „В напълно неправомерен опит да окажат натиск върху Пресли да оттегли законните си и основани на истината твърдения, Крузе и нейните съучастници заведоха дела и срещу сина, братовчеда и асистента на Пресли. Тези последни скандални твърдения нямат абсолютно нищо общо с предмета на настоящото дело. Поведението на Крузе, Фиалко и новите им адвокати – които вече са четвъртите по ред – е срамно и със сигурност ще бъде разгледано от съда.“

Първоначалната жалба обвинява Присила Пресли в измама чрез подбуждане, нарушение на договор, неправомерно присвояване, незаконно използване на име и образ, както и умишлена намеса в договорни отношения и потенциална икономическа изгода.

През септември Райли Киоу и Присила Пресли публично се противопоставиха на новите обвинения, отправени от бившите бизнес партньори в делото срещу нея. „Наясно сме с последните обвинения от Бриджит Крузе. Тези твърдения са не само неверни, но и дълбоко нараняващи. Нашето семейство е и винаги е било обединено от любов и уважение един към друг“, заявиха дъщерята и бабата пред PEOPLE.

Те добавиха: „Нашият общ приоритет остава почитането на паметта на Лиса Мари и защитата на наследството на Елвис с достойнство. Няма да позволим на външни гласове да ни разделят или да отслабят силата на връзката ни като семейство.“