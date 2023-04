„Кошмар“ за принц Хари ли ще бъде коронацията на Чарлз III?

„Мисля, че това ще бъде малък кошмар за него“, каза ексклузивно кралският експерт Теса Дънлоп пред Us Weekly.

Дънлоп отбеляза, че 38-годишният Хари е изглеждал стресиран по време на последното си публично събиране с кралското семейство.

„Гледах езика на тялото му, когато той излезе от параклиса „Свети Георги“, в последния ден от самото погребение на кралицата. Той помагаше на Меган Маркъл да се качи в колата и просто не беше човек, който се чувстваше удобно в кожата си“, продължи тя. „А този път той идва без подкрепата на Меган.“

Why King Charles' Coronation Could Be a 'Nightmare' for Prince Harry https://t.co/2NyPY1JMDD pic.twitter.com/l8IQ1FwtPb

Бъкингамският дворец потвърди, че Хари ще присъства самостоятелно на коронацията на баща си. Един месец преди стана ясно че херцогът и херцогинята на Съсекс са поканени на събитието, което се пада на четвъртия рожден ден на сина им Арчи.

„Херцогинята на Съсекс ще остане в Калифорния с принц Арчи и принцеса Лилибет“, се казва в изявлението на двореца, добавяйки, че Хари ще бъде на събитието в събота, 6 май, в Уестминстърското абатство.

Според кралския експерт Хари може да бъде засегнат от отсъствието на жена си. „Ясно е, че той се обляга на нея много силно. Мисля че те имат силна връзка. И двамата са имали болезнено детство и са се утешавали в съответните разкази за живота на другия. А той сега идва сам, без подкрепа от никого“.

All the latest details of King Charles III’s coronation music – from star-studded composers to touching personal references https://t.co/Gmz3O3l6C4 pic.twitter.com/TAJufjXLPy