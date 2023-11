Защо бъдещето може да не е там, където мислите

П редставете си бъдещето. Къде е? Какво е? Виждате ли се как вървите към него? Може би е зад гърба ви. Може би дори е над вас.

А какво да кажем за миналото? Представяте ли си как поглеждате през рамо, за да го видите?

PAST, PRESENT & FUTURE IS AN ILLUSION. All is occurring simultaneously across multiple "timelines". When you tap into what you refer to as a "past life", you are accessing another experience of your soul happening in the now. In this way, you can accumulate soul wisdom. pic.twitter.com/KezvqMYa1j