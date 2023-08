От студено в топло, от счупено - цяло: Обърква ли паметта ни квантовата механика?

П редставете си как студена чаша кафе се затопля спонтанно, докато гледате. Или напукано стъкло внезапно се оправи пред очите ви. Според физика Лоренцо Маконе от Масачузетския технологичен институт, виждате такива неща през цялото време - просто не си спомняте.

В статия, публикувана във Physical Review Letters, той се опитва да предостави решение на феномена наречен мистерията на "стрелата на времето".

Накратко, законите на физиката са симетрични или „инвариантни на обръщането на времето“ - те се прилагат еднакво добре, ако времето тече напред или назад - но повечето от ежедневните явления, които наблюдаваме, като изстиването на горещо кафе, не са. Изглежда така сякаш те никога не се случват в обратен ред.

Законът, който описва тези ежедневни явления се нарича „втори закон на термодинамиката“. Той ни казва, че "ентропията" (степента на смущение/безпорядъка в една затворена, термодинамична система) никога не намалява. Грубо казано, процес, при който ентропията се увеличава, е процес, при който системата става все по-неподредена. Прозорците се чупят, като по този начин се увеличава безпорядъкът, но няма да се "отсчупят" спонтанно. Газовете ще се разпръснат, но няма да се компресират спонтанно.

Ентропията обаче описва какво се случва с голям брой частици. Предполагаме, че тя зависи от това, което се случва с отделните частици, но всички закони, които управляват поведението на отделните частици, са инвариантни на обръщането на времето. Това означава, че всеки процес, който допускат да се случи в едната посока на времето, те позволяват да се случии и в другата.

Така че защо кафето ви спонтанно ще се охлади, но няма да се затопли?

