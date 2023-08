Мистериите на времето: Огледалата на Козирев

Н иколай Александрович Козирев (1908–1983) е виден руски астроном, астрофизик и пионер в областта на изследването на времето. Революционните експерименти и теории на Козирев предизвиквали конвенционалните научни разбирания и изследвали взаимосвързаността между времето, пространството и енергията.

Работата му оказала дълбоко влияние върху областите на космологията, физиката и парапсихологията.

Животът и научната дейност на Козирев



Николай Козирев бил роден на 2 септември 1908 г. в Санкт Петербург, Русия. От ранна възраст той проявявал силен интерес към природните науки и упорито преследвал страстта си към разгадаването на мистериите на Вселената. През 1925 г. ненаситното любопитство на Козирев го подтикнало да изследва различни научни дисциплини, включително астрономия и астрофизика.

По време на обучението си той се занимавал с астрономия и физика. Завършил Ленинградския държавен университет през 1931 г. със степен по астрофизика. Станал професор в Пулковската обсерватория, където изучавал звездните спектри и променливите звезди.

През 1936 г. бил арестуван от съветските власти за участие в политическа опозиционна група и прекарал 11 години в затворнически лагери и изгнание. През това време той продължил да учи физика и астрономия и да развива идеите си за енергията на времето и неравновесната термодинамика.

След освобождаването му през 1947 г. той се завърнал в Пулковската обсерватория, където възобновил изследванията си върху променливите звезди. Също така започнал да провежда експерименти, свързани с ефектите на енергията на времето върху физически явления като тегло, движение на махалото, електрическо съпротивление, поляризация на светлината и ядрен разпад.

Според Козирев чрез експериментите си той открил нова форма на енергия, която се излъчва от звезди и други източници, която той нарекъл „енергия на времето“ или „торсионни полета“. Той вярвал, че тази енергия е свързана с потока на времето и че може да създава или унищожава материя и гравитация. Според него тази енергия (торсионни полета) може да бъде повлияна от човешкото съзнание и намерение.

THE SCIENCE OF TORSION FIELDS - Part 3: Torsion & The Flow of Time



- Dr. Nikolai Kozyrev discovered a force that he often referred to as “time density” because it affected the rate at which time flowed. pic.twitter.com/852oaAvNVg — Subtle Energy Sciences (@integraleric) March 5, 2023

Той създал различни инструменти за измерване и манипулиране на тази енергия, като огледала, бобини, жироскопи, кварцови кристали и пирамиди. След проведени експерименти Козирев отбелязал различни аномални резултати, като промени в теглото, ускорението, температурата, електрическото съпротивление, светлинната поляризация, скоростта на ядрения разпад и биологичните процеси.

Развил и теорията за неравновесната термодинамика, която оспорва втория закон на термодинамиката и концепцията за ентропията.

Той твърдял, че системите могат спонтанно да се отдалечат от равновесието си и да увеличат своя ред и сложност чрез абсорбиране на времева енергия от тяхната среда.

Той приложил тази теория, за да обясни различни явления в астрономията и космологията, като еволюцията на звездите, образуването на галактиките, тъмната материя, тъмната енергия и произхода и съдбата на Вселената.

Ключови фактори в разбирането на Козирев за природата на времето:

Активна енергия:

Козирев разглеждал времето като активна сила със собствена енергия, оспорвайки конвенционалното възприемане на времето като пасивна концепция.

Торсионни полета:

Козирев предположил, че енергията на времето се проявява като торсионни полета, които имат спираловидна, усукваща природа. Тези полета взаимодействат с материята, пространството и други форми на енергия, влияейки на тяхното поведение.

Корелация със слънчевата активност:

Козирев наблюдавал връзка между слънчевата активност и поведението на торсионните полета, като предположил, че флуктуациите (случайните отклонения) на слънчевата енергия оказват влияние върху свойствата на времето.

Нелокалност:

Според Козирев времето притежава нелокални свойства, което му позволява да упражнява влиянието си извън конкретни места в пространството. Тази перспектива предизвика традиционното линейно разбиране на времето, предполагайки, че то може да надхвърли пространствените ограничения.

Податливост:

Експериментите на Козирев с огледала показали, че потокът от време и енергия може да бъде променен или манипулиран, което води до аномални ефекти върху физическите системи и живите организми.

Потенциалното влияние на съзнанието:

Козирев предположил, че съзнанието и фокусираното човешко намерение могат да взаимодействат с торсионните полета, което влияе на потока на времето.

Експерименти с огледала:

The ESP Mirror

Nikolai Kozyrev invented a spiral shaped aluminum mirror. It was used for ESP experiments at The Russian Academy of Sciences. It was theorized to open a TIME- SPACE channel, & had the ability to reflect energy including bio energy. pic.twitter.com/CP5H4qcPgW — The Expansive Mind Podcast (@ExpansivePod) April 16, 2021



Николай А. Козирев провел серия експерименти, включващи това, което нарекъл „огледалата на Козирев“. Тези експерименти имали за цел да изследват ефектите на специални видове огледала върху потока на времето и енергията.

Огледалата на Козирев представляват спирална цилиндрична структура от вдлъбнати и отразяващи алуминиеви листове или метални плочи.

Те са затворени камери, които блокират външното излъчване и са достатъчно големи, за да може човек да влезе и да се заключи вътре. Те променят потока на времето и торсионните полета, като отразяват, фокусират и променят свойствата си.

Твърди се, че тези огледала показват свойството да променят потока на времето и торсионните полета чрез отразяване, фокусиране и промяна на техните свойства.

Един от забележителните аспекти на експериментите с огледалото на Козирев беше наблюдението, че тези огледала показват аномално поведение.

Пример:

Според Козирев когато един обект е поставен между две такива огледала теглото му ще започне да се колебае периодично. Това явление предполага пряко взаимодействие между обекта и промените в енергийните потоци в близост до огледалата.

Огледалата могат да повлияят на поведението на махало. Когато закачил махало пред огледалото то показало неравномерни трептения и отклонения от очакваните модели. Този ефект намеквал за нарушаване на обичайната връзка между времето и гравитацията, поставяйки под въпрос класическото разбиране за тези явления.

Доброволци са съобщавали за опити за пътуване във времето, среща с нечовешки същества и физическо проявление на различни символи и предмети.

It was 1936, Joseph Stalin decided that the scientific work of Nikolai Kozyrev was inconvenient & he had to be re-educated.



He was sent to a gulag for 20 years.



His crime?



He discovered the new physics of torsion fields. A form of non-elctro-magnetic energy.



They apologized. https://t.co/OG6i17mURM pic.twitter.com/Z4CpZkXklH — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) January 3, 2020



След определен престой в тези огледала на Козирев, субектите съобщават за повишено чувство на креативност, жизненост и умствен фокус. Освен това, чрез кирианската фотография се наблюдава как аура полетата на субектите са станали по-кохерентни и са се разширили в сравнение със състоянието им преди да влязат в тези камери.

Когато Козирев изследвал въздействието на тези огледала върху живите организми, открил, че когато биологичен образец, като растение или животно, бъде поставен пред огледало на Козирев, той показва промени в моделите си на растеж, физиологичните си функции и дори променени скорости на гниене. Тези открития предполагат, че влиянието на огледалата се простират отвъд неодушевените предмети и могат да засегнат и живите системи.

Заключение:

Огледалата на Козирев могат да променят свойствата на торсионните полета, създавайки локализирани смущения в пространство-времето. Други спекулират, че могат по някакъв начин да се докоснат до фини етерни енергийни източници, които обикновено са недостъпни за нас.

Приносът на Козирев към разбирането на времето бил изключително новаторски и провокиращ размишления. Теориите и идеите му били изправени пред скептицизъм и противоречия в научната общност. С течение на времето някои от неговите теории се оказали верни и били активно и тайно изследвани от ЦРУ.

Въпреки това работата му вдъхновява проучвания на свойствата на времето, торсионните полета и техните потенциални последици.