Въглеродни нитриди: По твърди от диамантите?

У чени разрешиха озадачаващ ги от десетилетия пъзел и представиха почти нечупливо вещество, което може да съперничи на диаманта като най-твърдия материал на Земята, съобщи Физ. орг.

Авторите на настоящото изследване са установили, че когато прекурсори на въглерода и азота бъдат подложени на екстремна топлина и налягане, получените материали, известни като въглеродни нитриди, са по-твърди от кубичния борен нитрид - втория по твърдост материал след диаманта.

Scientists discover super-hard material ‘to rival diamonds’ ⬇️



Team from Edinburgh, Bayreuth and Linkoping universities make breakthrough that could have multiple uses in industry https://t.co/bBoRGnmzde