Магическите свойства на стронциевите атомни часовници

С тронциевите атомни часовници имат важни приложения - от тестове на общата теория на относителността до търсене на възможни вариации във фундаменталните константи. Но прецизността на тези часовници е ограничена от трайно несъответствие между прогнозите за техните свойства и съответните наблюдения. Това несъответствие вече е коригирано от два независими изследователски екипа. Резултатите биха могли да улеснят използването на стронциеви хронометри в космическото откриване на гравитационни вълни, например.

В най-прецизните стронциеви атомни часовници, решетка от пресичащи се лазерни лъчи, всички с една и съща „магическа“ дължина на вълната, улавя стронциеви атоми на определени места. Взаимодействието между уловените атоми и електромагнитното поле на решетката предизвиква промяна в атомните енергийни нива, използвани за отчитане на времето. Размерът на това изместване зависи от две свойства на атомите, известни като магнитно-диполна и електрическо-квадруполна поляризируемост. Но досега прогнозираните стойности на тези поляризуемости не съответстват на тези, измерени в експерименти.

