Течни вени: Сигурни ли сте, че знаете как се образуват дупките от лед?

У верете се, че сте оставили въздушно пространство, когато поставяте запечатана бутилка с вода във фризера. Ако пропуснете да обърнете внимание на това предупреждение ще разберете по трудния начин, че водата се разширява, когато се втвърди - и може да счупите нещо в процеса. Подобно разширяване може да обяснени и други случаи на предизвикани от леда разрушения по опустошените от зимата пътища и сгради. Но всъщност образуваните от лед дупки и пукнатини са резултат от процес на растеж на леда, чиито детерминанти са слабо разбирани. Робърт Стил от Швейцарския федерален технологичен институт (ETH) в Цюрих и негови колеги разкриват един от тези фактори - наличието на течни канали в поликристален лед. Откритието може да помогне на учените да разработят точни модели на щетите на инфраструктурата, причинени от замръзване и да помогне на инженерите да разработят стратегии за справяне с този проблем, който коства милиарди долари.

