Всичко за моята любов: 102-годишен мъж носи цветя за съпругата си в болницата

Т рогателен клип развълнува интернет пространството. Кой не би си пожелал партньор, който да се грижи за него и да го обича до края на живота му. Макар че жестовете на любов сред младите хора са много често срещани, 102-годишен мъж спечели сърцата на милиони. На клипа той носи букет с цветя на своята съпруга и любовта на живота му докато тя е в болница.

Клипът е събрал повече от 14 000 гледания в Twitter само за няколко дни.

Сърцераздирателното видео, на което се вижда как мъжът посещава съпругата си и ѝ подарява цветя, продължава да обикаля социалните мрежи и да бъде пример за безрезервната любов. Клипът, споделен от Good News Movement в Twitter, показва как мъжът влиза в болничната стая на жена си с букет цветя. Съпругата му се вижда седнала там, а мъжът се придвижва напред и я целува нежно.

"102-годишен съпруг носи цветя на любовта на живота си, която е в болница", гласи надписът на клипа. Не е ясно къде е заснет клипът, но жестът говори сам по себе си.

102-year-old husband brings flowers to the love of his life who is in the hospital. 👴🏼💐👵🏼 pic.twitter.com/fTx4DSeXLy