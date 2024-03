Всичко, което трябва да знаете за наградите "Оскар" тази година

В очакване сме на 56-тите награди "Оскар", които ще бъдат връчени на 10 март. Ето всичко важно, което трябва да знаете за предстоящата церемония.

Грета Гъруиг и Марго Роби - двете жени, които стоят зад успеха на оцветения в розово касоразбивач "Барби", няма да се съревновават за "Оскар" съответно за режисура и главна роля. Същевременно известната авторка на песни Даян Уорън ще го направи за 15-и път. По традиция номинациите за наградите на американската Академия за кинематографично изкуство и наука поднасят своите изненади и тази година не направи изключение.

The 2024 Oscars are coming up, and there’s no doubt it’s going to be a tight race in every category. Before you grab your popcorn for the big night, here’s what to know about one of the most anticipated Hollywood events! pic.twitter.com/1sYBeVTogm — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) March 7, 2024

След обявяването на номинациите за 96-ите награди "Оскар" мнозина се запитаха дали летният касоразбивач "Барби" се е режисирал сам, след като Гъруиг остана извън режисьорската надпревара. Някои дори определиха случилото се като "шокиращо", защото масово се смяташе, че създавайки толкова успешен филм, при това най-касовият за 2023 г., тя е сигурен претендент за приза за най-добър режисьор.

С номинация се размина и другата жена, допринесла за успеха на "Барби" - изпълнителката на главната роля Марго Роби.

Грета Гъруиг преди е била номинирана за най-добър режисьор за "Лейди Бърд". Академията отново демонстрира осезаемо пренебрежение към нея, когато не я включи в режисьорската надпревара с прочита ѝ на "Малки жени" (2019). Досега само три жени в историята на "Оскар"-ите са печелили наградата за най-добър режисьор - Катрин Бигълоу за "Войната е опиат", Клои Чжао за "Земя на номади" и Джейн Кемпиън за "Силата на кучето".

Гъруиг все пак получи номинация за най-добър адаптиран сценарий за "Барби" заедно със съпруга си Ноа Баумбак.

Интересен факт е, че за първи път тази година три от номинираните продукции за топ отличието са дело на жени. Само една от тях обаче намери място сред номинираните режисьори - Жустин Трие за "Анатомия на едно падане". Според анализаторите французойката няма вина, че е "заела мястото", което се е полагало на Грета Гъруиг.

Who should take home the gold at the 2024 #Oscars?



Cast your vote—and claim your bragging rights—with VF’s interactive ballot: https://t.co/a4nnoBrVfx pic.twitter.com/Gd1O50YD2T — VANITY FAIR (@VanityFair) March 5, 2024

Чернокожите режисьорки отново се сблъскаха с неблагосклонното отношение на киноакадемията - след като миналата година членовете ѝ не номинираха Джина Принс-Байтууд, която получи много добри отзиви за работата си над филма "Жената воин", тази година, въпреки дългогодишната си служба на организацията, пренебрегната остана Ава Дюверней с филма си "Произход". Дюверней остава единствената чернокожа жена, чийто филм - "Селма", е бил номиниран във водещата категория.

Въпреки че е смятан за един от големите режисьори от своето поколение, Кристофър Нолан никога не е получавал "Оскар", нито пък някой от филмите му е печелил награда във водещата категория. Тази година обаче може да се окаже неговата заради "Опенхаймер".

След като сред номинираните за най-добра актриса тази година не намери място звездата на филма "Пурпурен цвят" Фантейжа Барино, Холи Бери ще запази статута си на единствената чернокожа носителка на "Оскар" за главна женска роля.

Christopher Nolan's "Oppenheimer" is predicted to dominate the 2024 Oscars with wins for best picture, best director and a lot more. https://t.co/8AM9PXzugh — Variety (@Variety) March 8, 2024

Говорейки за претендентките за най-добра актриса, хаосът около "Барби" не спря с изключването на Гъруиг от режисьорската надпревара. Звездата на филма Марго Роби не намери място сред номинираните актриси за главна женска роля, но колежката ѝ Америка Ферера ще се съревновава за най-добра поддържаща роля.

Роби все пак получи номинация за "Барби" в качеството си на продуцент на филм, който е сред претендентите за водещата награда.

Вместо Марго Роби за най-добра актриса изненадващо беше номинирана Анет Бенинг за ролята си на рекордьорката по плуване Даяна Наяд, която не крие хомосексуалната си ориентация.

В категорията за главна мъжка роля също не липсваха изненади - Леонардо ди Каприо, който спечели първия си "Оскар" за филма "Завръщането" (2015), не попадна сред номинираните актьори с изпълнението си в "Убийците на цветната луна". Същевременно създателят на филма - 81-годишният Мартин Скорсезе, стана най-възрастният в историята на наградите претендент за режисьорски "Оскар".

Вместо Ди Каприо номинация получи Колман Доминго за превъплъщението си в образа на активиста за граждански права Баярд Ръстин във филма "Ръстин". Така Колман стана едва вторият открито хомосексуален актьор, номиниран за ролята на гей персонаж, след Иън Маккелън за филма "Богове и чудовища".

Брадли Купър получи номинация за най-добър актьор за превъплъщението си в образа на прочутия пианист, диригент и композитор Ленард Бърнстейн в "Маестро". Купър, който е и режисьор на филма, обаче не беше номиниран в тази категория.

За най-добър актьор в поддържаща роля изненадващо беше номиниран Стърлинг Браун за "Американска литература", въпреки очакванията в надпреварата да попадне Чарлз Мелтън със сърцераздирателното си превъплъщение в образа на несъзнателна жертва на обгрижването на възрастна жена в "Май, декември".

Десет от номинираните 20 актьори ще се съревновават за "Оскар" за първи път.

Една от категориите, в която винаги има "разбити сърца", но тази година те бяха повече, е за най-добър международен филм. "Падащи листа" на Аки Каурисмаки изглеждаше сигурен кандидат за "Оскар", но не получи номинации. Сред номинираните не намери място и френският "Вкусът на нещата". Мнозина сметнаха за странно, че Франция избра да я представлява точно тази продукция, вместо "Анатомия на едно падане", който се "обзаведе" с пет номинации в други категории, включително за режисура и най-добър филм.

Черната комедия "Солтбърн", на която носителката на "Оскар" Емералд Фенел е режисьор, сценарист и продуцент и която вече донесе награди на звездите си Бари Киогън и Розамунд Пайк, беше изцяло изключена от номинациите.

В категорията за най-добър документален филм "20 дни в Мариупол" донесе първа номинация за Асошиейтед прес в 178-годишната история на информационната агенция.

Връщайки се към касовите продукции, вторият най-печеливш филм на миналата година - "Супер Марио Bros.: Филмът", също беше напълно изключен от номинациите, включително в категорията за анимация, в която неочаквано попадна "Мечтите на робота".

Номинациите за наградите "Оскар" няма да са същите, ако сред претендентите не е Даян Уорън. Известната авторка на песни получи 15-ата си номинация, този път за The Fire Inside от филма "Flamin' Hot". Въпреки че вече е носителка на почетен "Оскар", Уорън все още не е печелила състезателна статуетка. Тази година обаче едва ли ще е нейната, имайки предвид сериозната конкуренция на два хита от "Барби" - I'm Just Ken и What Was I Made For.

Правилата на "Оскар"-ите гласят, че само две оригинални песни от един филм могат да бъдат номинирани, в резултат на което в ролята на "нещастното изключение" се озова Дуа Липа с "Dance the Night Away" от "Барби".

"What Was I Made For" е плод на успешното сътрудничество между певицата Били Айлиш и брат ѝ Финиъс О'Конъл. Песента от филма "Барби" вече им донесе награда "Златен глобус". Били и Финиъс отново са в съревнованието за "Оскар" две година след като спечелиха отличието в същата категория за тематичната песен от филма за Джеймс Бонд "Смъртта може да почака".

Починалият през август Роби Робъртсън стана първият индианец с номинация в категорията за оригинална музика за "Убийците на цветната луна".

'Oppenheimer' Paid Most on National TV Ads Among 2024 Oscars Best Picture Nominees — While Three Films Spent $0 https://t.co/TDwX1w7bmx — Variety (@Variety) March 7, 2024

С 13-те номинации за "Опенхаймер", гласуващите за "Оскар" дават заявка, че са готови за нещо, което не са правили от доста време - да връчат най-голямата награда на високобюджетен касоразбивач. През последните години американската киноакадемия предпочита да награждава по-скромни филми във водещата категория като "CODA: Дете на глухи родители", "Земя на номади" и миналогодишния победител "Всичко навсякъде наведнъж".

"Арго" на Бен Афлек от 2012 г. е последният победител в категорията за най-добър филм, преминал границата от 100 милиона долара в домашния бокс-офис. "Опенхаймер" събра 326,8 милиона долара в САЩ и Канада и близо 1 милиард долара в световен мащаб.

Дали филмът на Кристофър Нолан ще триумфира на наградите "Оскар", ще стане известно на 10 март.

