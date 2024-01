Филм за унищожаването на Мариупол от Русия получи номинация за "Оскар"

Д окументален филм, направен от трима от последните журналисти, избягали от Мариупол, докато руските сили унищожават града през пролетта на 2022 г., е сред номинираните за наградата "Оскар".

Документалният филм „20 дни в Мариупол“, създаден от Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко и копродуциран от Мишел Мизнър и Рейни Арънсън-Рат от Асошиейтед прес, беше номиниран в категорията за най-добър документален игрален филм на предстоящите "Оскари".

Документалният филм разказва историята на първите дни от руската инвазия в Мариупол, който сега е напълно контролиран от силите на Кремъл след безмилостно нападение, оставило десетки хиляди жертви.

