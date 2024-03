Въпреки "Барби": В Холивуд все още липсват главни женски роли

О громният успех на "Барби" прикрива една мрачна действителност - делът на холивудските филми с участието на жена в главна роля е намалял, според доклад, цитиран от АФП.

Само една трета от игралните филми, произведени миналата година от американската индустрия, са фокусирани върху главен герой жена, се посочва в доклада за разнообразието в Холивуд, публикуван броени дни преди раздаването на наградите "Оскар".

The top 2023 films were those with the most diverse casts, a new report finds.



Diverse moviegoers and women also made up the biggest audiences for top movies.



Yet the share of female writers, lead actors and overall cast members dropped last year. https://t.co/Ak23W2Sey3