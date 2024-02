Всичко, което трябва да знаем за новия личен секретар на Кейт Мидълтън

К ейт Мидълтън, принцесата на Уелс, назначи нов личен секретар, докато продължава да се възстановява след успешна коремна операция.

Новият ѝ секретар е подполковник Том Уайт, който преди това е служил като конник на покойната кралица Елизабет II до смъртта й през 2022 г. Подполковник Том Уайт е офицер от кралските морски пехотинци, който също е служил в Афганистан през 2009 г.

Kate Middleton’s new private secretary astonishes with his resemblance to Roger Federer.https://t.co/apxwgEjPaR