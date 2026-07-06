Разплаканият Роналдо вдигна фланелката на покойния Жота след драма на Мондиала, съдбовно съвпадение смрази Португалия

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Н ационалният отбор на Португалия съчета спортния триумф на Световното първенство по футбол с дълбок и трогателен жест в памет на бившия си съотборник Диого Жота. Драматичната победа на португалците с 2:1 над Хърватия, която им осигури класиране за осминафиналите, съвпадна по изключително емоционален начин с първата годишнина от нелепата смърт на нападателя на „Ливърпул“ и неговия брат Андре, които загинаха в автомобилна катастрофа на 3 юли 2025 г.

Източник: БГНЕС/VESTI

Още преди първия съдийски сигнал на стадиона в Торонто ликът на Жота бе показан на големите екрани, а португалските футболисти излязоха на терена с черни ленти. По време на националния химн капитанът Кристиано Роналдо и останалите играчи трудно сдържаха сълзите си, подкрепяни от паметни банери на феновете по трибуните.

Източник: БГНЕС/VESTI

Истинската кулминация на почитта обаче настъпи след края на мача. Кристиано Роналдо облече емблематичната фланелка с № 21, която Жота трябваше да носи на първия си Мондиал, и я вдигна към небето със сълзи в очите. Цялата португалска делегация се събра на терена, за да посвети ценната победа на своя покоен приятел. Селекционерът Роберто Мартинес също отбеляза символиката на събитието, подчертавайки, че крайният резултат 2:1 напълно съвпада с номера на неговия екип.