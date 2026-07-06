Любопитно

Разплаканият Роналдо вдигна фланелката на покойния Жота след драма на Мондиала, съдбовно съвпадение смрази Португалия

Капитанът и съотборниците му не сдържаха сълзите си година след нелепата смърт на нападателя, а селекционерът Мартинес съзря знак от съдбата в победното 2:1

Александър Костадинов Александър Костадинов

6 юли 2026, 10:26
6 юли: Когато танковете не дойдоха, но си отиде един президент

6 юли: Когато танковете не дойдоха, но си отиде един президент
5 юли: Четири години от кошмара на столичния бул. „Черни връх“

5 юли: Четири години от кошмара на столичния бул. „Черни връх“
Гордост: Никола Цолов пренаписа историята с велика победа на „Силвърстоун“

Гордост: Никола Цолов пренаписа историята с велика победа на „Силвърстоун“
40 градуса на пътя: Как да се предпазим от умора и инциденти зад волана

40 градуса на пътя: Как да се предпазим от умора и инциденти зад волана
4 юли: Кървавата баня, която отвори вратите на Йерусалим за полумесеца

4 юли: Кървавата баня, която отвори вратите на Йерусалим за полумесеца

"Много, много е красиво": Нина Добрев похвали българското Черноморие в САЩ
Милиардерът Jay-Z изненада с появата си на мач между Кот д'Ивоар и Еквадор на Мондиал 2026

Милиардерът Jay-Z изненада с появата си на мач между Кот д'Ивоар и Еквадор на Мондиал 2026
3 юли: Един бунт, който взриви империята и върна свободата на 1500 българи

3 юли: Един бунт, който взриви империята и върна свободата на 1500 българи

Н ационалният отбор на Португалия съчета спортния триумф на Световното първенство по футбол с дълбок и трогателен жест в памет на бившия си съотборник Диого Жота. Драматичната победа на португалците с 2:1 над Хърватия, която им осигури класиране за осминафиналите, съвпадна по изключително емоционален начин с първата годишнина от нелепата смърт на нападателя на „Ливърпул“ и неговия брат Андре, които загинаха в автомобилна катастрофа на 3 юли 2025 г.

Източник: БГНЕС/VESTI

Още преди първия съдийски сигнал на стадиона в Торонто ликът на Жота бе показан на големите екрани, а португалските футболисти излязоха на терена с черни ленти. По време на националния химн капитанът Кристиано Роналдо и останалите играчи трудно сдържаха сълзите си, подкрепяни от паметни банери на феновете по трибуните.

Източник: БГНЕС/VESTI

Истинската кулминация на почитта обаче настъпи след края на мача. Кристиано Роналдо облече емблематичната фланелка с № 21, която Жота трябваше да носи на първия си Мондиал, и я вдигна към небето със сълзи в очите. Цялата португалска делегация се събра на терена, за да посвети ценната победа на своя покоен приятел. Селекционерът Роберто Мартинес също отбеляза символиката на събитието, подчертавайки, че крайният резултат 2:1 напълно съвпада с номера на неговия екип.

През сълзи за Диого Жота: Трогателните моменти от паметната вечер на Португалия
11 снимки
жота памет роналдо
жота памет роналдо
жота памет роналдо
жота памет роналдо
Автор: Александър Костадинов
Национален отбор на Португалия Диого Жота Почит Световно първенство по футбол Кристиано Роналдо Победа Емоционален момент Осминафинали Роберто Мартинес
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Челен сблъсък край Добрич: Седем души са пострадали, сред тях и деца

Челен сблъсък край Добрич: Седем души са пострадали, сред тях и деца

Краят на златния сън в Монако: Писмо-бомба и брутални убийства взривиха рая на милиардерите

Краят на златния сън в Монако: Писмо-бомба и брутални убийства взривиха рая на милиардерите

Иран изпраща демонстративно послание към Тръмп с погребението на убития върховен лидер Али Хаменей

Иран изпраща демонстративно послание към Тръмп с погребението на убития върховен лидер Али Хаменей

Разплаканият Роналдо вдигна фланелката на покойния Жота след драма на Мондиала, съдбовно съвпадение смрази Португалия

Разплаканият Роналдо вдигна фланелката на покойния Жота след драма на Мондиала, съдбовно съвпадение смрази Португалия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 3 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 3 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 3 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обрат в кралската драма: Принц Хари се завръща в Бъкингамския дворец, но Меган и децата остават под въпрос

Обрат в кралската драма: Принц Хари се завръща в Бъкингамския дворец, но Меган и децата остават под въпрос

Свят Преди 15 минути

Херцогът на Съсекс прие официална покана да отседне в кралския дом тази седмица. Завръщането му в Лондон обаче е белязано от остри спорове за сигурността и неяснота дали крал Чарлз ще успее да види внуците си след 4 години раздяла

<p>По-умен от телефона ви и на цената на Dacia: Тествахме SUV-а, с който Китай започва голямото преструктуриране у нас</p>

Geely Cityray променя нагласите (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 29 минути

Предлага всичко, което очакваш от един семеен SUV, а мястото на втория ред седалки е безпрецедентно голямо за сегмента, опаковано в много атрактивен дизайн и предложено на супер достъпна цена

Coca-Cola The Voice Турнето 2026 носи Hype the Vibe енергията във Варна на 15 юли

Coca-Cola The Voice Турнето 2026 носи Hype the Vibe енергията във Варна на 15 юли

Любопитно Преди 48 минути

Специален гост на концерта в града ще бъде Боро Първи

„Невъзможното“ се случи: Ерлинг Холанд помля Бразилия с "викингските си рога"

„Невъзможното“ се случи: Ерлинг Холанд помля Бразилия с "викингските си рога"

Свят Преди 58 минути

Освен историческия успех на терена, феновете впечатлиха света с превърналото се във феномен „викингско гребане“.

<p>Тръмп забърка нов скандал, ФИФА взе безпрецедентното решение след разговор с него</p>

Тръмп забърка нов скандал, ФИФА взе безпрецедентното решение след разговор с него

Любопитно Преди 1 час

Спряно бе наказанието на Фоларин Балогун преди осминафинала САЩ – Белгия, а решението предизвика обвинения за политически натиск и остри реакции във футболните среди

6-годишно дете и майка му са в болница след тежка катастрофа на пътя Бургас - Варна

6-годишно дете и майка му са в болница след тежка катастрофа на пътя Бургас - Варна

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в събота сутринта в района на село Баня

Вълна от бомбени заплахи в страната: Евакуираха съдилища, прокуратури и институции

Вълна от бомбени заплахи в страната: Евакуираха съдилища, прокуратури и институции

България Преди 1 час

Сигнали за взривни устройства бяха получени в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд

Автобус с пътници е пламнал на АМ „Тракия“

Автобус с пътници е пламнал на АМ „Тракия“

България Преди 1 час

Инцидентът е станал рано тази сутрин

Сгъваемият iPhone е почти готов, ще стартира смело

Сгъваемият iPhone е почти готов, ще стартира смело

Технологии Преди 1 час

Според известния анализатор Минг-чи Куо, Apple е практически готова със своя първи сгъваем смартфон. Той може да бъде представен през септември т.г., като ще е на пазара в рамките на годината и с доста амбициозно производство

<p>Напрежение след масов бой в Асеновград</p>

Напрежение след масов бой в Асеновград, полицията засили присъствието в района

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал малко след полунощ

Нападение с нож в Централна Франция: Има ранени, нападателят е прострелян

Нападение с нож в Централна Франция: Има ранени, нападателят е прострелян

Свят Преди 2 часа

34-годишният мъж е нападнал няколко души в Клермон-Феран, а след това се е нахвърлил и срещу полицай, прокуратурата не открива данни за терористичен мотив

5 популярни здравословни съвета, които всъщност ни вредят

5 популярни здравословни съвета, които всъщност ни вредят

Любопитно Преди 2 часа

Критичното мислене е толкова важно за здравето, колкото правилното хранене и спортът. Популярни в миналото правила се оказаха научно необосновани, а в някои случаи – и опасни. Лекари и диетолози развенчават пет от най-големите заблуди

Шофьор предложи 1000 евро подкуп на полицаи на АМ „Тракия“, отказал тест за алкохол

Шофьор предложи 1000 евро подкуп на полицаи на АМ „Тракия“, отказал тест за алкохол

България Преди 2 часа

36-годишният мъж от Самоков бил спрян за рутинна проверка край Карнобат

Снимката е илюстративна

Екстремен риск от пожари в Гърция, Крит е сред най-застрашените райони

Свят Преди 3 часа

Властите предупреждават за много висок риск от възникване на огнища на Крит, Хиос, Самос и Икария

Огнен ад в Южна Франция: Евакуираха близо 5000 души заради мащабен горски пожар

Огнен ад в Южна Франция: Евакуираха близо 5000 души заради мащабен горски пожар

Свят Преди 3 часа

Огънят обхвана над 1600 хектара в департамента Източни Пиренеи

<p>Имен ден днес празнуват хората, чието име значи &quot;силен&quot;</p>

Почитаме велик светец, надарен със силата да изцерява болни

Любопитно Преди 3 часа

На 6 юли църквата почита паметта на преподобния Сисой Велики

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Спасиха лисица в горнооряховско училище

sinoptik.bg

Фрида Кало - жената, превърнала болката в изкуство

Edna.bg

„Ти си моят дом“: Михаела Маринова показа лицето на годеника си с най-личното си признание досега

Edna.bg

Неймар към вратаря на Норвегия: Идиот

Gong.bg

Принцеса прегръща Халанд в съблекалнята (ВИДЕО)

Gong.bg

Вълна от сигнали за бомби в съдилища, администрации и болници в страната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Юлска жега и гръмотевични бури

Nova.bg