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6 юли: Когато танковете не дойдоха, но си отиде един президент

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

6 юли 2026, 06:30
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Л ятото на 1990 г. в София не беше просто горещо – то беше нажежено от страст, надежда и първия истински сблъсък на новородената българска демокрация с остатъците от тоталитарния режим.

Само седем месеца след падането на Тодор Живков, на 6 юли 1990 г., страната осъмна пред съдбоносен прелом. Първият председател (президент) на Републиката Петър Младенов бе принуден да подаде оставка. Причината? Един петсекунден видеозапис, една изпусната реплика за танкове и гневът на хиляди студенти, които отказаха да живеят в страх.

Този ден остана в историята като момента, в който гражданското общество в България доказа, че думите на властта вече имат цена, която се плаща с политическа смърт.

Декемврийският призрак, който се завърна през лятото

За да разберем драмата от 6 юли, трябва да се върнем в мразовития 14 декември 1989 г. Тогава, пред сградата на Народното събрание, се провежда огромен митинг на опозицията с искане за незабавна отмяна на Член 1 от Конституцията, гарантиращ ръководната роля на БКП. Напрежението е толкова голямо, че има реален риск тълпата да щурмува парламента.

В този критичен момент Петър Младенов излиза пред хората, опитвайки се да ги успокои, но е освиркан. Обръщайки се напред към сградата, вбесен и притиснат от обстоятелствата, той произнася думи, които тогава потъват в шума на площада.

Истината изплува половин година по-късно, в разгара на кампанията за първите свободни избори за Велико народно събрание. На 14 юни 1990 г. в предизборното студио на СДС по Националната телевизия режисьорът Евгений Михайлов показва своя документален запис от онази декемврийска нощ. От екрана ясно се вижда и чува как Младенов казва на намиращите се около него партийни функционери: „По-добре е танковете да дойдат“. Политическата бомба избухва с оглушителен гръм, разцепвайки обществото на две.

„Градът на истината“ и бунтът на младите

Реакцията на управляващата тогава БСП (преименуваната БКП) е класическа за старата номенклатура – пълно отрицание. Петър Младенов прави официално обръщение, в което твърди, че записът е груба манипулация, а гласът му е монтиран по поръчка на опозицията. Но залогът вече е твърде голям. Студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, предвождани от своите преподаватели, обявяват безсрочна стачка.

Центърът на София се превръща в декор на нечуван дотогава мирен бунт. Пред президентството изниква палатките на „Градът на истината“ – уникално пространство на граждански протест, където интелектуалци, младежи и обикновени граждани денонощно настояват за истината и за оставката на държавния глава.

Натискът става непосилен, когато независима техническа експертиза на авторитетни български специалисти категорично доказва: записът на Евгений Михайлов е абсолютно автентичен и по него няма никакви следи от монтаж. Младенов е хванат в капан между собствените си думи и неоспоримите доказателства на лентата.

Часът на капитулацията и раждането на новата епоха

На 6 юли 1990 г. Петър Младенов осъзнава, че няма полезен ход. Опитът му да запази поста си с лъжа само засилва обществения гняв и заплашва да тласне страната към граждански сблъсъци, а международният натиск върху България расте. В късния следобед той подписва своята оставка, мотивирайки я с желанието да запази гражданския мир и да не бъде пречка пред демократичния процес.

Когато новината стига до „Града на истината“, жълтите павета избухват в невиждан триумф. Хората се прегръщат, пеят и плачат. Оставката на Младенов отваря вратата за безпрецедентен политически компромис във Великото народно събрание – малко по-късно за президент е избран лидерът на опозицията д-р Желю Желев.

  • Денят, в който „бесния вълк“ беше победен и промени медицината завинаги

През лятото на 1885 г. в една парижка лаборатория се разиграва драма, която ще промени съдбата на милиони хора по света. На 6 юли френският химик и микробиолог Луи Пастьор взема най-тежкото и рисковано решение в живота си – да приложи върху деветгодишно момче своята експериментална, неизпитвана дотогава върху хора ваксина срещу бяс.

Този съдбоносен ден остава в аналите на науката като раждането на съвременната имунология и триумф на човешкия гений над една от най-ужасяващите и сигурни смъртни присъди в природата.

Проклятието на бесния вирус

През XIX в. бясът не е просто болест – той е синоним на кошмар. Всеки, ухапан от бясно животно, е знаел какво го очаква: бавна, мъчителна и неизбежна смърт, съпроводена от халюцинации, гърчове и парализа. Медицината е безсилна; единственото „лечение“ дотогава е било бруталното обгаряне на раната с нажежено желязо или киселина, което рядко спасявало нещастната жертва.

Луи Пастьор, който по това време вече е спечелил световна слава с откритията си за пастьоризацията и ваксините срещу антракс при животните, е обсебен от мисията да разгадае бесния вирус. Тъй като причинителят е твърде малък, за да бъде видян с тогавашните микроскопи (вирусът на бяса е открит много по-късно), Пастьор действа по интуиция и метод на изключването.

Той открива, че вирусът атакува централната нервна система, и започва да отглежда отслабен щам, изсушавайки гръбначен мозък от заразени зайци. След стотици успешни опити върху кучета, ученият разполага с работещ серум, но изпитва ужас от мисълта да го тества върху човешко същество.

Момчето от Елзас и залогът на учения

Всичко се променя сутринта на 6 юли 1885 г., когато в лабораторията на Пастьор в Париж влиза разплакана майка, водеща за ръка 9-годишния си син Йозеф Майстер. Две денонощия по-рано, в родното си село в Елзас, малкият Йозеф е бил нападнат от бясно куче, което го е нахапало жестоко по краката и ръцете – лекарите са преброили 14 дълбоки рани. Всички са наясно, че детето е обречено.

Пастьор е изправен пред жестока морална дилема. Той няма медицинско образование (той е химик) и ако експериментът му се провали, френското законодателство и общественото мнение ще го съсипят, обявявайки го за убиец.

 Но ученият поглежда към изстрадалото момче и решава да рискува всичко в името на живота. Той се консултира с двама авторитетни лекари, които потвърждават неизбежната смърт на Йозеф, и същата вечер, в 20:00 ч., е направена първата инжекция.

14 дни между живота и смъртта

В продължение на две седмици Йозеф Майстер получава общо 13 инжекции, като с всеки изминал ден Пастьор прилага все по-силен и по-близък до смъртоносния щам на вируса. Това са дни на истински ад за самия учен. Свидетелства от онази епоха разказват, че Пастьор е изгубил съня си, прекарвал е нощите в кошмари и трескаво е следял всяко движение и дишане на малкия си пациент.

Последната инжекция съдържа толкова силен вирус, че би могла да убие здраво куче за броени дни. Срокът на инкубация изтича, но Йозеф остава здрав. Момчето не развива нито един от симптомите на страшната болест. Ваксината е проработила – имунната система на детето, стимулирана от отслабения вирус, е успяла да изпревари и унищожи дивата зараза, преди тя да достигне до мозъка му.

Новата ера за човечеството

Новината за спасението на Йозеф Майстер обикаля земното кълбо със скоростта на светлината. Към Париж започват да се стичат хиляди хора, нахапани от диви животни – включително група руски селяни от Смоленск, нападнати от бясно вълче, които Пастьор също успява да спаси. Успехът от 6 юли 1885 г. полага основите на световния институт „Пастьор“, изграден с международни дарения, който и до днес е сред водещите центрове за борба с инфекциозните заболявания.

Историята има и вълнуващ, макар и трагичен епилог. Порасналото момче Йозеф Майстер остава вярно на своя спасител до края на дните си и работи като портиер в института „Пастьор“.

Години по-късно, през 1940 г., когато нацистките войски окупират Париж и се опитват да осквернят гробницата на Луи Пастьор в сградата, Йозеф отказва да им отвори вратите и избира да сложи край на живота си, пред това да предаде паметта на човека, който на 6 юли му подари правото да живее.

Родени:

  • 1796 г. – роден е Николай I, цар на Русия
  • 1907 г. – родена е Фрида Кало, мексиканска художничка
  • 1921 г. – родена е Нанси Рейгън, първа дама на САЩ
  • 1946 г. – роден е Силвестър Сталоун, американски актьор и режисьор
  • 1947 г. – роден е Антон Радичев, български актьор
  • 1953 г. – родена е Ренета Инджова, министър-председател на България
  • 1969 г. – роден е Серафим Тодоров, български боксьор

Починали:

  • 1535 г. – умира Томас Мор, английски философ
  • 1854 г. – умира Георг Ом, немски физик
  • 1893 г. – умира Ги дьо Мопасан, френски писател
  • 1895 г. – умира Стефан Стамболов, български революционер и държавник
  • 1971 г. – умира Луис Армстронг, американски джаз музикант
  • 2020 г. – умира Енио Мориконе, италиански композитор
Автор: Надежда Неменски
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