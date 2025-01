Войната на чиниите: Вегетарианци срещу месоядни - кой яде повече преработените храни

Т ъй като все повече хора избират растителна диета - независимо дали става въпрос за здравословни, екологични или етични съображения - ново проучване показва, че преминаването към вегетарианство може да доведе до нежелан страничен ефект: консумиране на повече ултрапреработени храни.

В новото проучване учените разглеждат консумацията на ултрапреработени храни, както и на „минимално преработени храни“ при близо 200 000 души, участвали в проекта UK Biobank.

Те установили, че вегетарианците консумират повече ултрапреработени храни (с около 1,3 процентни пункта) в сравнение с редовните консуматори на червено месо. Веганите също са консумирали малко повече свръхпреработени храни в сравнение с редовно консумиращите червено месо, въпреки че разликата не е била значителна (1,2 процентни пункта).

Проучването заключава: „Това базирано в Обединеното кралство проучване установи по-висока консумация на УПХ [ултрапреработени храни] при вегетарианските диети и по-ниска при диетите със скромно количество месо или риба.“

„Важно е политиките, които насърчават спешно необходимото преминаване към по-устойчиви модели на хранене, да насърчават и възстановяването на баланса в храненето към минимално преработени храни“, се добавя в доклада.

Тук се крие проблемът: много хора, които се хранят с растителни продукти в индустриализирания свят, не консумират единствено балансирано разнообразие от пресни зеленчуци и плодове. Когато се опитват да избегнат месото, потребителите с добри намерения могат да изберат и заместители на месото, готови ястия и други „полуфабрикати“, които често са заредени с повече калории, наситени мазнини, сол, захар и всякакви добавки.

