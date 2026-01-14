Любопитно

Ники Глейзър сподели шегите, които е изрязала от монолога си на Златните глобуси

Сред частите, които не са попаднали във финалния вариант на монолога, са били реплики, свързани с ICE и Доналд Тръмп

14 януари 2026, 12:19
В това, което вече се превръща в традиция след церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“, водещата Ники Глейзър гостува в „Шоуто на Хауърд Стърн“, за да разкаже за шегите, които са отпаднали от монолога ѝ.

Сред частите, които не са попаднали във финалния вариант на монолога, са били реплики, свързани с ICE и Доналд Тръмп. Глейзър обясни пред Стърн, че до голяма степен е избягвала политическите теми, защото „не са смешни“.

„Щях да вляза в един момент и да кажа: „Чувам от бара, че ни е свършил ледът. И знаете ли, всъщност нямаме нужда от лед. И всъщност мразя леда“, каза Глейзър с двоен смисъл за федералната агенция за прилагане на имиграционните правила. „Просто ми се струваше, че дори това е твърде тривиално... Трудно е да се улови правилният тон.“

„Златните глобуси“ бяха излъчени само няколко дни след като агент на ICE Джонатан Рос застреля 37-годишната Рене Гуд в Минеаполис – случай, който предизвика национални протести и твърдения от администрацията на Тръмп, че той е действал при самозащита. Няколко известни личности, сред които Марк Ръфало, Наташа Лион и Уанда Сайкс, носеха значки на червения килим на „Златните глобуси“ с надписи „Ice Out“ и „Be Good“, за да почетат паметта на Гуд.

Отпаднала е и шега за преименуването на мястото на церемонията на „Златен глобус“ на „Тръмп Бевърли Хилтън“ – след скандала с Центъра „Тръмп Кенеди“. „Просто не казвай името на този човек точно сега“, каза Глейзър за президента. „Просто искам да му дам пространство.“

Тя разказа на Стърн, че Стив Мартин ѝ е изпратил шегата преди церемонията, но впоследствие се е отказал от нея и я е посъветвал да не я използва и да стои далеч от политиката.

В монолога си Глейзър все пак включи няколко актуални шеги, за които Стърн я похвали, включително една, насочена към самата телевизия, в която тя беше водеща. („Наградата за най-много редакция отива за CBS News. Да. CBS News: най-новото място в Америка, където да гледате глупави новини“, каза тя, визирайки скорошната новина, че главният редактор Бари Вайс е отменил сегмент от „60 минути“ за това как САЩ изпращат депортирани в затвор в Ел Салвадор.)

Ето подборка от други шеги на Глейзър, които са били изрязани от монолога:

„Чейс Инфинити е номинирана за най-добра актриса тази вечер, а Чейс Инфинити е истинското ѝ име. И това е вярно: Ако кандидатствате сега, можете да получите 5% кешбек за всички резервации за пътуване, направени чрез нея до края на годината. Така че, действайте.“

„Чейс Инфинити Пейн всъщност е истинското ѝ име. Чейс Инфинити Пейн, което е и начинът, по който Шон Пен получава ерекция.“

„Някои хора имат сценични имена, като звездата от „Hacks“ Джийн Смарт, чието истинско име е Кордерой Дъмбас.“

„Брад Пит е номиниран за ролята си във „Формула 1“ тази вечер. Виждате ли, това е, което обичам в Холивуд. Когато един мъж навърши 60 години, той играе състезател. Междувременно, след 35, всяка роля за една жена е уморена майка, която мрази живота си. И Брад, ти беше толкова добър, че бях почти убеден, че сам си се движил някъде през последните 30 години. Но Брад шофира много от себе си във филма. И Брад, не искам да те злепоставям, но мигачът ти беше включен през цялото време.“

„Тази вечер е вечер на празненства, но не можем да пренебрегнем факта, че е странно време в Холивуд. Знаете ли, хората просто не ходят по кината, за да гледат неща. Ако не ми вярвате, тази година имаше филм, в който Сидни Суини играеше лесбийка, която просто подскачаше по тесни къси панталонки в продължение на два часа, и спечели 14 долара.“

„Всички са загрижени за изкуствения интелект. Тили Норвуд е първата звезда, изцяло създадена от изкуствен интелект, и по някакъв начин въпреки това е била сексуално нападната от трима различни ръководители на студио.“

„Шон Пен е номиниран тази вечер, предполагам, за най-добри вени на врата?“

„Шон Пен, Бенисио дел Торо и Леонардо ди Каприо са тук тази вечер за категорията „Най-малко очи“. Лео, защо винаги присвиваш очи? Предполагам, че е за да прочетеш личната карта на приятелката си. Просто се уверяваш, че годината започва с две.“

„Ейми Полер е тук за своя подкаст „Good Hang“, който Тимъти Шаламе казва след секс.“

„Джулия Робъртс е номинирана за „След лова“. Не знам за какво става въпрос, но предполагам, че целта на търсенето е била да се намери някой, който го е гледал?“

„Джонатан Бейли е тук. Джонатан е първият открито гей мъж, обявен за най-сексапилния мъж на света от списание People, и в началото си помислих: „Наистина ли трябва да го кажем открито?“, а след това погледнах списък с минали победители и си помислих: „О, да, трябва.““

„Джеф Голдблум е тук тази вечер, не защото е номиниран, а защото снимаха реклама за Apartments.com надолу по улицата и той просто се вмъкна. Джеф, който прави реклами за Apartments.com, е забавно. Не си живял в апартаменти, откакто си бил муха.“

„„Pluribus“ е номиниран. Знаете ли, че „Pluribus“ на латински означава „не съм го виждал“?“

Източник: variety.com    
Ники Глейзър Златен глобус Отпаднали шеги Политически хумор Шоуто на Хауърд Стърн Скандал с ICE Доналд Тръмп Холивудски знаменитости Комедиен монолог Церемония по награждаване
