Памела Андерсън наруши правилото си „без грим“ на Златните глобуси

Памела Андерсън изненада на Златните глобуси 2026, като наруши правилото си „без грим“ с фин, почти незабележим макиаж, платинено руса коса и естествен маникюр, оставайки вярна на философията си за автентична красота

13 януари 2026, 11:21
Източник: Getty Images

З латните глобуси откриха новата година със стил и беше истинско удоволствие да станем свидетели на чистата екстравагантност и елегантност на червения килим.

Колекцията от стилни тоалети винаги е хипнотизираща, а една от актрисите, които попаднаха в нашия желан „списък с най-добре облечени“, беше винаги разкошната Памела Андерсън, която изглеждаше несъмнено шик в ангелския си, но едновременно с това изискан ансамбъл на Ferragamo, улучил безупречно тенденцията за зимно бяло.

58-годишната актриса дебютира и с нова, платинено руса прическа, след като до скоро се появяваше с кестеняви къдрици за предстояща филмова роля. По-хладните, по-ярки руси тонове отбелязаха сезонна промяна спрямо по-топлите, кремообразни нюанси, на които тя залагаше през есента, пише HELLO!

Не можеше да не се забележи, че лицето ѝ, макар и зашеметяващо свежо и сияещо, носеше фини следи от грим. Въпреки че не използваше безброй продукти, ясно се виждаше, че по лицето ѝ има минимална намеса – сенки за очи в телесен цвят, малко спирала, малко кремообразен руж в прасковен тон и деликатен гланц за устни. Изглеждаше обаче, че красавицата от „Спасители на плажа“ е пропуснала фон дьо тена – добре познат трик в грижата за кожата против стареене.

„По-малкото винаги е повече, особено когато не искате основата ви да се набръчква или да се разтича във фините линии, независимо какъв праймер използвате“, казва гримьорката на звездите Филипа Луиз ексклузивно пред HELLO!. „С напредването на възрастта кожата може да стане и много по-суха, така че е важно да намерите нещо, което да върне тези години назад, за да изглеждате с десет години по-млади.“

Талантливата професионалистка, работила с Ема Уотсън, обяснява, че с възрастта жените трябва да избират коректор вместо фон дьо тен – нещо, което Памела очевидно е направила на червения килим. „Коректорът е от решаващо значение, тъй като очите са първото нещо, което забелязваме, и те наистина могат да покажат признаци на стареене. Намирането на силно хидратиращ коректор е наложително“, размишлява Филипа.

  • Забраната за грим на Памела

Памела се прочу с това, че през 2023 г., когато се появи на Седмицата на модата в Париж, омаловажи характерния си грим от 90-те – вампирски стил, опушен грим на очите и матово розово червило. Оттогава тя се превърна в силен защитник на естествения външен вид, вдъхновявайки жени по целия свят да се „разголят“ от грима.

Говорейки за приемането на това, с което е била естествено благословена, актрисата добави: „Мисля, че хората започват да си приличат все повече в днешно време. Но това има много общо с изкуствения интелект, социалните медии и филтрите. Просто никога не искам да се хващам в този капан. Бих искала да скоча от лудия влак и просто... Е, не знам дали съм скочила от лудия влак. Все още се забавлявам, но не искам да изглеждам като никой друг. Искам да изглеждам като себе си“, отбеляза тя.

  • „Естественият“ маникюр на Памела от наградите „Златен глобус“

За ноктите ѝ се погрижи звездната маникюристка Ким Труонг, като използва само един продукт – и то не обикновен базов лак. „Фокусът беше върху естествено здрави, красиво поддържани ръце и нокти. Използвах Joonbyrd „Confetti Sky Hand Treatment“; попи прекрасно и придаде на кожата мек, естествен блясък, който е еднакво подходящ както за червения килим, така и за ежедневието.“

Ким, която работи и с Ким Кардашиян, добави: „Създадох естествен маникюр без лак за Памела, фокусиран върху здрави нокти, сияйна кожа и целенасочена грижа за себе си. Подходът беше да поддържам ръцете свежи и естествени, подчертавайки тяхното здраве и блясък, така че да изглеждат без усилие поддържани, сияйни и автентични без използването на лак за нокти“, пошегува се тя.

