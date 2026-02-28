Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

"Случващото се в региона на Близкия изток, където живеят и хиляди българи, буди огромна тревога. Иранските атаки по страните от региона и техните граждани представляват опасна ескалация и трябва незабавно да бъдат прекратени".

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.

Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции

"Като граница на ЕС и държава с балансирана външна политика, винаги сме смятали, че дипломацията е най-доброто средство за урегулиране на конфликтите. Същевременно неспособността на Иран да докаже, че не разработва ядрени оръжия, в разрез с всички международни договорености, поражда съмнения за сигурността и стабилността в целия свят, в това число и в Европа", посочи Борисов.

Радев за Иран: Една разрушителна война в региона е огромна заплаха

"Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее и ще бъде намерено мирно решение както в интерес на страните от Близкия Изток, но така също и на партньорите от Израел и САЩ", добави Борисов.