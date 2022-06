Вижте първия официален съвместен портрет на Уилям и Кейт

П ървият официален съвместен портрет на херцога и херцогинята на Кеймбридж беше разкрит - и той показва връхната точка от кралския гардероб на Кейт Мидълтън.

На картината, дело на наградения британски портретист Джейми Корет, херцогинята носи своята изумрудена рокля "Falconetti" от лейбъла на Сузи Кейв The Vampire's Wife - същата, която носеше за пътуване до фабриката на Гинес в Дъблин през 2020 г.

За Кейт беше типично да отстоява британския дизайн, но смелата бляскава рокля зарадва феновете, свикнали да я виждат в по-ненатрапчиви марки като Eponine, Catherine Walker и Boden. За херцогинята тази рокля представляваше риск.

Култовият портрет с кралски печат на одобрение и ще виси временно и в Националната портретна галерия.

Delighted to see this new portrait unveiled at the @FitzMuseum_UK in Cambridge today!



🎨 Jamie Coreth pic.twitter.com/36e9k4YOaN