Спираща дъха Кейт: Вижте най-сияйните ѝ тоалети през годините

О ще откакто Кейт Мидълтън показа ослепителния си годежен пръстен през 2010 г., нейният моден избор е под стриктно наблюдение.

Годежният пръстен със сапфир и диамант е същият, който някога е носила любимата майка на принц Уилям - покойната принцеса Даяна.

А тя носеше всичко със стил и класа.

Prince William proposed with his mother's Engagement ring.



Designed by the former Crown Jeweler Garrard & Co the iconic ring has 14 solitaire diamonds elegantly surrounding a 12 carat oval blue Ceylon sapphire set in 18-karat white gold and cost £28,000 in 1981 pic.twitter.com/oVyKXqbQxv