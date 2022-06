Принц Уилям на 40: Вижте живота му от малко дете досега

П ринц Уилям празнува 40-ия си рожден ден - важен момент за мъжа, който се превърна във фигура с централна роля в британското кралско семейство, стремейки се да съчетае модерността и традициите в очакване самият той един ден да стане крал, предаде Франс прес.

Втори по ред за наследяване на британския престол от деня на раждането си на 21 юни 1982 г., принц Уилям влиза в кръга на 40-годишните - няколко месеца след съпругата си, херцогинята на Кембридж Катрин, която ги навърши през януари. Двамата формират сплотена и популярна двойка, олицетворяваща бъдещето на монархията.

"Това е много важен етап за него, защото заедно с баща си, принц Чарлз, той увеличава подкрепата си за кралицата и продължава да изгражда идентичността си като бъдещ крал", обяснява кралският коментатор Ричард Фицуилямс.

През годините Уилям спечели сърцата на британците, много от които дори искат той да наследи баба си Елизабет Втора директно на мястото на по-малко популярния принц Чарлз. Според проучване на YouGov Уилям е най-популярната кралска особа след Нейно Величество с 66 процента положителни мнения.

Преходът

Откакто 96-годишният суверен ограничи ангажиментите си заради крехко здраве, принц Уилям увеличи своите. Когато кралица Елизабет Втора пропусна речта за откриването на парламента през май, той придружаваше престолонаследника принц Чарлз, който я замести.

Според британската преса Уилям има тежест при взимането на важни решения, противопоставяйки се например на участието на чичо си принц Андрю, замесен в сексуален скандал, в традиционната церемония по връчването на Ордена на жартиерата през юни.

Двамата с Кейт "са бъдещето на монархията", подчертава Ричард Фицуилямс, както показа появата им на балкона на Бъкингамския дворец заедно с кралицата по случай 70-годишнината от възкачването й на престола.

Напълно отдаден на ролята си след като преустанови работата си като пилот на медицински хеликоптер през 2017 г., Уилям планира да се премести от лондонския дворец Кенсингтън във вила с четири спални на територията на замъка Уиндзор, където понастоящем пребивава кралица Елизабет Втора.

Това е важен преход, който го доближава до Нейно Величество и ще подсили малкото твърдо ядро на кралското семейство около нея.

