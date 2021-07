Първи постери на героите в "House of Gucci", вижте Лейди Гага като Патриция Реджани

П убликуваха първи постери на героите във филма на Ридли Скот "House of Gucci".

Главните роли са поверени на Лейди Гага, Адам Драйвър, Ал Пачино, Джаред Лето, Джереми Айрънс.

Сред актьорския състав е и Салма Хайек.

Лентата, режисирана от легендарния Ридли Скот, проследява събития, свързани с убийството на Маурицио Гучи - бивш ръководител на легендарната модна къща "Гучи".

Убийството е поръчано от бившата му съпруга Патриция Реджани, която е осъдена на 29 години затвор за престъплението. След това Патриция Реджани получава прякора "Черната вдовица".

Маурицио Гучи, изигран от Адам Драйвър, е внук на основателя на модната къща Гучио Гучи и след смъртта на баща си Родолфо наследява основния дял от компанията.

Снимките към филма започнаха през февруари 2021 г. в Италия.

Лентата е снимана из Гресоне Сен Жан и Гресоне Ла Трините, както и Флоренция, Комо и Милано.

"House of Gucci" е биографичен, криминален киноразказ, базирана на книгата "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed" (2001 г.) на Сара Гей Фордън.

Очаква се премиерата на филма да бъде на 24 ноември 2021 г.