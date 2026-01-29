У крайна съобщи, че е получил от Русия тленните останки на 1000 души, за които Москва твърди, че са украински войници, убити във войната.

Обменът на военнопленници и останките на загинали е една от малкото останали области на сътрудничество между Киев и Москва, която нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

„Днес бяха предприети мерки за репатриране, в рамките на които 1000 тела на загинали, за които руската страна твърди, че принадлежат на украински защитници, бяха върнати в Украйна“, написа в социалните медии Координационният щаб на Киев за третирането на военнопленници, цитиран от АФП.

Огромна размяна на мъртви войници между Русия и Украйна

Помощникът на Кремъл Владимир Медински потвърди, че е имало размяна, като написа в Телеграм, че руската страна е получила останките на 38 убити руски войници.

Медински заяви, че размяната е била възможна в рамките на споразуменията, сключени между украинската и руската делегации в Истанбул по-рано миналата година.

Телата на 120 украински и руски войници бяха репатрирани

Вероятно стотици хиляди войници са убити, откакто Русия нахлу в Украйна, въпреки че никоя от страните в конфликта не публикува данни за собствените си жертви.