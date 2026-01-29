Свят

Русия върна 1000 тела на украински войници

Помощникът на Кремъл Владимир Медински потвърди, че е имало размяна

29 януари 2026, 16:27
Русия върна 1000 тела на украински войници
Източник: AP/БТА

У крайна съобщи, че е получил от Русия тленните останки на 1000 души, за които Москва твърди, че са украински войници, убити във войната.

Обменът на военнопленници и останките на загинали е една от малкото останали области на сътрудничество между Киев и Москва, която нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

„Днес бяха предприети мерки за репатриране, в рамките на които 1000 тела на загинали, за които руската страна твърди, че принадлежат на украински защитници, бяха върнати в Украйна“, написа в социалните медии Координационният щаб на Киев за третирането на военнопленници, цитиран от АФП.

Огромна размяна на мъртви войници между Русия и Украйна

Помощникът на Кремъл Владимир Медински потвърди, че е имало размяна, като написа в Телеграм, че руската страна е получила останките на 38 убити руски войници.

Медински заяви, че размяната е била възможна в рамките на споразуменията, сключени между украинската и руската делегации в Истанбул по-рано миналата година.

Телата на 120 украински и руски войници бяха репатрирани

Вероятно стотици хиляди войници са убити, откакто Русия нахлу в Украйна, въпреки че никоя от страните в конфликта не публикува данни за собствените си жертви.

Източник:  БГНЕС    
Украйна Русия Война
Последвайте ни
Със задна дата: ВАС върна решението за поскъпване на

Със задна дата: ВАС върна решението за поскъпване на "синя" и "зелена" зона в София

Украйна се готви за вълна от арктически студ

Украйна се готви за вълна от арктически студ

Германия стартира

Германия стартира "Европа на две скорости"

Документалният филм за Мелания продаде само един билет в Лондон

Документалният филм за Мелания продаде само един билет в Лондон

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 3 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 3 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 3 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Путин предупреди: Следим иранската писта

Путин предупреди: Следим иранската писта

Свят Преди 6 минути

Песков каза, че все още не е изчерпана възможността за преговори между САЩ и Иран

Обрат, Дания е доволна от срещата със САЩ за Гренландия

Обрат, Дания е доволна от срещата със САЩ за Гренландия

Свят Преди 11 минути

Расмусен: Напрежението ескалираше, но сега отново сме на правия път

Обвиниха шофьора на тира от катастрофата, убила бившия кмет на Червен бряг

Обвиниха шофьора на тира от катастрофата, убила бившия кмет на Червен бряг

България Преди 1 час

Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни

Кристиано Роналдо за малко не уби оператор

Кристиано Роналдо за малко не уби оператор

Свят Преди 1 час

Легендата на футбола демонстрира нечовешка мощ при изпълнението на статично положение

Трагичната история на Кени, белият тигър със синдром на Даун

Трагичната история на Кени, белият тигър със синдром на Даун

Свят Преди 2 часа

Собственикът на Кени призна, че би убил тигърчето при раждането, ако синът му не е смятал, че е „твърде сладък“

КЕВР утвърди компенсации за подкрепа на домакинствата

КЕВР утвърди компенсации за подкрепа на домакинствата

България Преди 2 часа

Компенсациите са част от новия механизъм

,

Китай: Защо Си отстрани най-влиятелния си генерал?

Свят Преди 2 часа

Най-влиятелният генерал в армията на Китай бе внезапно отстранен.

Майка на 22 деца, повечето родени в рамките на една година - няма да спра, докато не станат над 100

Майка на 22 деца, повечето родени в рамките на една година - няма да спра, докато не станат над 100

Свят Преди 2 часа

Кристина не изключва да ражда отново, но признава: "В момента не е практично. За всичко си има време"

Жени откраднаха 17 900 лв. от джоба на мъж в София

Жени откраднаха 17 900 лв. от джоба на мъж в София

Свят Преди 2 часа

Двете жени са задържани за срок до 72 часа

Мария Филипова също прие за служебен премиер

Мария Филипова също прие за служебен премиер

България Преди 2 часа

Това заяви заместник-омбудсманът след консултациите с президента Илияна Йотова

Марго Роби и Джейкъб Елорди с горещи снимки за"порнографския" си филм

Марго Роби и Джейкъб Елорди с горещи снимки за"порнографския" си филм

Любопитно Преди 2 часа

Мицкоски с ултиматум към България: Докато съм премиер, няма да има конституционни промени

Мицкоски с ултиматум към България: Докато съм премиер, няма да има конституционни промени

Свят Преди 2 часа

Новото му условие е признаване на ОМО „Илинден“, която иска отделяне на Пирин от България

Какво каза Кремъл за продажбата на "Лукойл"

Какво каза Кремъл за продажбата на "Лукойл"

България Преди 2 часа

Коментарът идва от прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков пред журналисти

<p>Марк Антъни очаква осмото си дете</p>

Марк Антъни очаква осмото си дете – съпругата му Надя Ферейра е бременна

Любопитно Преди 3 часа

Марк Антъни и съпругата му Надя Ферейра обявиха, че очакват второто си дете заедно – осмото за певеца, като споделиха щастливата новина в Instagram по повод третата годишнина от сватбата си

9-годишно дете опита да запали печка само, пострада от изгаряния

9-годишно дете опита да запали печка само, пострада от изгаряния

България Преди 3 часа

Детето е получило изгаряния по лицето и краката

Месечна издръжка от $1 милион? Истината за богатството на Никола Пелц

Месечна издръжка от $1 милион? Истината за богатството на Никола Пелц

Любопитно Преди 3 часа

След публичното отчуждение на Бруклин Бекъм от родителите му се появиха твърдения, че Никола Пелц получава 1 млн. долара месечно от баща си милиардер, но източници категорично отричат слуховете като напълно неверни

Всичко от днес

От мрежата

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

dogsandcats.bg

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg
1

Свлачище застрашава цял град в Сицилия

sinoptik.bg

Отново провокативна! Хайди Клум по бельо и палто на релсите

Edna.bg

Мила Роберт татуира меч върху кожата си

Edna.bg

Голът, който спря дъха на Европа (видео)

Gong.bg

Невероятна гледка: Царевец пламна в розово 100 дни преди Джиро д'Италия (СНИМКИ)

Gong.bg

Със задна дата: ВАС реши, че поскъпването на зоните за паркиране в София влиза в сила

Nova.bg

Второ „да”: Мария Филипова е съгласна да поеме поста служебен премиер

Nova.bg