Почина Рафаела Кара - иконата на италианската телевизия и музика

Р афаела Кара, иконата на италианската телевизия и на италианската музика, почина на 78 години, съобщиха Франс прес и италианските медии, позовавайки се на хора от нейния антураж.

"Рафаела ни напусна и отпътува в един по-добър свят, където нейната човечност, нейният несравним смях и нейният изключителен талант ще блестят завинаги", заяви пред агенция АНСА бившия спътник в живота на Рафаела Кара - режисьорът Серджо Япино.

"С кончината на Рафаела Кара си отива гранд дамата на италианската телевизия. Една дама с голям талант, страстна и човечна, която ни съпътстваше през целия наш живот. Сбогом Рафаела", заяви италианският министър на културата Дарио Франческини.

Рафаела Кара е родена в Болоня на 18 юни 1943 г. Истинското й име е Мария Роберта Пелони. Рафаела Кара е творческият й псевдоним. Тя има дълга кариера в РАИ, италианската обществена телевизия, където десетилетия наред демонстрираше талантите си на певица, танцьорка и водеща на успешни шоу програми, които имаха милиони последователи.

Сред най-известните хитове на Рафаела Кара са Tuca Tuca и A Far L'Amore Comincia Tu. Тя участва също и във филми и телевизионни сериали.

Рафаела Кара беше популярна не само в родината си, но и в Испания и Латинска Америка заради много си песни на испански език. Тя беше звезда и на испанската телевизия сред връщането на демокрацията там.

В последните години Рафаела Кара беше треньор в певчески риалити формати, като например "Гласът на Италия". Тя беше и водеща на фестивала на италианската песен в Сан Ремо в началото на 21 век.

Рафаела Кара се отличаваше със специфичната си руса прическа с бретон и впечатляващите си тоалети, които носеше по време на шоу програмите и клиповете към песните си. Когато през първото десетилетие на 21 век започна да изгрява звездата на Лейди Гага, мнозина съзряха в нея копие и опит за имитация на несравнимата Рафаела Кара.

