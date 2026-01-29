Свят

Озадачени учени намериха хламидия в Арктическия океан

„Откриването на хламидиални бактерии в тази среда беше напълно неочаквано“, споделя Джена Дарамши, водещ автор на новото изследване

29 януари 2026, 16:28
Озадачени учени намериха хламидия в Арктическия океан
Източник: iStock

В една от най-пустошните и екстремни среди на нашата планета – Замъкът на Локи, голямо поле от хидротермални извори на морското дъно в Северния ледовит океан – учени направиха напълно неочаквано откритие. Тази среда, характеризираща се с изключително ниски нива на кислород, огромно налягане и намираща се на 3 км под повърхността, традиционно се смята за почти невъзможно място за оцеляване на повечето организми, предаде All That's Interesting.

Въпреки това, за изумление на изследователите, които наскоро са сондирали в утайките там, те са открили изобилие от нови видове бактерии, тясно свързани с хламидиите – общият термин за рода Chlamydia и други сродни бактерии. От 68 анализирани проби, изумителните 51 са съдържали такива бактерии.

Неочакваният Обрат

Изключителното е, че хламидиите са известни предимно като паразити, които зависят от живи гостоприемници (като хора и животни) за оцеляване и често причиняват полово предавани инфекции. Откриването им да процъфтяват в изолация, в такава сурова дълбоководна среда, остави учените озадачени.

„Откриването на хламидиални бактерии в тази среда беше напълно неочаквано“, споделя Джена Дарамши, водещ автор на новото изследване и докторант в Университета в Упсала, Швеция. „И разбира се, възникна въпросът: какво, по дяволите, правеха те там?

Процъфтяване в Крайности

Според новото проучване, публикувано в списание Current Biology, хламидиалните бактерии, открити на дъното на Северния ледовит океан, са били „изобилни, разнообразни и активни“. Това изобилие е открито случайно от международния екип, който е използвал сонди за намиране на микроби, живеещи доста под повърхността на океана.

За да проучат този разнообразен микробен живот, без да е необходимо да го отглеждат в лаборатория, учените са използвали метагеномни данни. Този метод колективно секвенира генетичния състав на всички организми, живеещи в дадена среда.

„По-голямата част от живота на Земята е микробен и в момента по-голямата част от него не може да бъде отгледана в лаборатория“, каза Тайс Етема, професор по микробиология в Университета и изследователския център Вагенинген в Холандия, който е участвал в изследването. „Чрез използването на геномни методи получихме по-ясна картина за разнообразието на живота. Всеки път, когато изследваме различна среда, откриваме групи микроби, които са нови за науката. Това ни показва колко много още предстои да бъде открито.“

Екологична Роля и Еволюционни Прозрения

Изключителното изобилие на тези бактерии предполага, че хламидиите биха могли да играят значителна и досега неподозирана роля в екосистемата на дълбокото Арктическо море. „Вероятно хламидиалните бактерии са били пропуснати в много предишни проучвания на микробното разнообразие“, обясни съавторът Даниел Тамарит, биолог от Университета в Упсала. „Тази група бактерии би могла да играе много по-голяма роля в морската екология, отколкото сме предполагали досега.“

Как са оцелели тези хламидиални бактерии в суровата арктическа среда? Изследователите подозират, че щамовете може „да изискват съединения от други микроби, живеещи в морските седименти“. Допълнителни тестове обаче са трудни, тъй като възпроизвеждането на тази екстремна среда в лабораторни условия е почти невъзможно.

Въпреки това, това забележително проучване не само оспорва представите на учените за възможностите за оцеляване на хламидиалните бактерии, но и ще помогне на изследователите да разберат по-добре тяхната еволюция и как са се адаптирали, за да се превърнат в болестотворни организми, които засягат хората по света днес.

Източник: All That's Interesting    
Замъкът на Локи Хидротермални извори Дълбоководна среда Хламидиални бактерии Неочаквано откритие Екстремни условия Северен ледовит океан Метагеномика Микробен живот Морска екология
