Конфронтационната политика остава - време е Европа да се ориентира

Д нешният гневен и объркан геополитически пейзаж води до значително по-остри дипломатически изявления, отколкото сме свикнали да виждаме през последните десетилетия, дори по-напечени от първия мандат на Доналд Тръмп. Това посочва Джейми Детмър за POLITICO Europe.

Вероятно това е отражение на времето, в което живеем: разтърсвани от шокове и несигурност, дори световните лидери и техните пратеници са на ръба. Социалните мрежи също не помагат за спокойни и уважителни обменни отношения. Мерено слово не става вирусно. Ако искате внимание - бъдете обидни и агресивни.

Вземете например внимателно подготвената реч на канадския премиер Марк Карни в Давос миналата седмица. Карни получи аплодисменти на крака от световни и корпоративни лидери, като изрази загриженост за нарастващото съперничество между големите сили и призова "средните държави" да действат заедно, "защото ако не сме на масата, сме в менюто".

Вирусна обаче стана речта на Тръмп, свободна, остра, с лични нападки към други западни лидери, включително към френския президент Еманюел Макрон.

Тази промяна от традиционната дипломатическа етика към по-конфронтационен, директен и агресивен публичен стил съответства на популистките лидери и вече оформя епоха, в която антагонистичната комуникация не просто се толерира, а се аплодира.

Тръмп е типичен продукт на времето си, а Европа най-накрая трябва да го осъзнае.

Освен Тръмп, руският президент Владимир Путин също често използва разговорен и груб език, за да атакува западни и украински лидери, макар и никога спрямо Тръмп. През последните години Путин нарича европейските лидери "свинчовци", малки прасета, а преди инвазията в Украйна през февруари 2022 г. използва вулгарна руска рима, за да намекне за президента Зеленски.

Китай също става по-заплашителен в дипломатическия си речник, макар и да избягва лични нападки. Промяната започва около 2019 г., когато министърът на външните работи Уан И призовава дипломатите да проявяват "бойния дух" за защита на Пекин от предполагаем западен натиск. Агресивният стил довежда до прозвището "вълчи воини" за китайските пратеници.

Двигател на тенденцията обаче остават Тръмп и неговите съветници, които могат да се противопоставят на всеки с подигравки и критики и, при всяка реакция, просто ескалират. Именно затова финансовият министър на САЩ Скот Бесент миналата седмица съветва европейците относно заплахите за тарифи: "Отпуснете се, поемете дълбоко дъх, не отговаряйте с ответни мерки."

Източник: БТА

Любопитното е, че докато Русия и Китай използват острия език срещу врагове, Тръмп и неговите съветници насочват голяма част от нападките си към съюзници, Европа и Канада, и го правят безмилостно, много повече отколкото по време на първия му мандат.

В Давос миналата седмица това достигна връхна точка: подценяването на европейските съюзници присъстваше почти във всяка изказана реплика на американската делегация. Тонът на търговския секретар Хауърд Лутник и забележките на Бесент дори предизвикаха напускането на събитието от президента на Европейската централна банка Кристин Лагард.

Тръмповата делегация, най-голямата, водена някога от Вашингтон до Давос, не пропусна да постави темата "Америка на първо място", като ясно показа, че САЩ ще приоритизират собствените си икономически интереси, независимо от ефекта върху съюзниците.

"Когато Америка блести, светът блести", каза Лутник.

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс обаче обясни, че критиката не е от омраза към Европа, а "трудна любов". "Обичаме Европа. Искаме да съхрани цивилизацията си", каза той.

Това обаче звучи доста снизходително.

Твърдата любов или не, критиката към Европа се харесва на MAGA обществото в САЩ, което гледа на европейците като на високомерни и неблагодарни. Както отбеляза украинският президент Зеленски: европейските лидери не трябва да губят време, опитвайки се да променят Тръмп, а да се фокусират върху себе си.

Време е да спрем да се оплакваме от "Америка на първо място" и да започнем да поставяме Европа на първо място.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.